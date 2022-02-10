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頂級白啤酒Edelweiss將上市 超商限量早鳥預購好禮贈
新年總有新鮮事，清爽型啤酒以易飲、順暢口感在近年蔚為風潮。海尼根預計將在2022年三月引進來自奧地利的艾德懷斯（Edelweiss）「小白花」頂級白啤酒（Premium Wheat Beer），Edelweiss先前曾在韓國、新加坡、馬來西亞留下銷售佳績，而海尼根也在7-11統一超商、全家便利商店推出搭配品牌周邊贈品的限量禮盒，已從即日起開放預購。
艾德懷斯（Edelweiss）啤酒源自於奧地利的阿爾卑斯山脈，其品牌名稱Edelweiss是奧地利阿爾卑斯山上的「雪絨花」之意，並與常見的大麥啤酒不同，屬於高溫發酵的小麥啤酒，其色澤混濁、不透明，並有明顯的果香和蜂蜜氣息。本次海尼根引進的「小白花」頂級白啤酒（Premium Wheat Beer）則屬於德式小麥（hefeweizen）風格，開瓶後將帶有淡雅的丁香、香蕉氣息，同時釀造過程中再加入包含鼠尾草、鳶尾根和接骨木花等阿爾卑斯山脈草本植物，輕柔的花果香氣，或解釋了在亞洲頗受好評的關鍵原因。
為了讓消費者搶先體驗，海尼根特別於兩大超商推出兩瓶500ml「小白花」頂級白啤酒的限量禮盒，7-11統一超商將搭配艾德懷斯經典啤酒杯、全家便利商店則搭配將瓶標風景轉印的藍白雙色托特包，預購活動將從2月9日（三）至3月8日（二）止，限量販售、售完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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