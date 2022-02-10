看好台灣疫後景氣 八海山三款限定清酒登台

日本新潟清酒「八海山」對於台灣疫後景氣相當看好，宣佈將在台灣推出三款重量級的限定酒款——「純米大吟釀金剛心」（冬限定）、「純米大吟釀時季限定」與「雪室瓶貯藏原酒 2019～2021」。

近年來相當積極於往高級清酒的「八海釀造」，去年度將產品線重新調整，在全球清酒往高級清酒的方向發展的同時，日本對台灣出口清酒的數量持續成之之外，消費平均單價亦是明顯的高於全球市場平均。

以日本清酒消費平均單價（日圓計）來說，日本當地消費單價平均830圓／公升、全球平均為1,000圓／公升，台灣則是1,600圓／公升，台灣的消費能力可見一斑。

此次「八海釀造」推出的三款限定品，都是一時之選。「雪室瓶貯藏原酒2019～2021」是八海釀造為了紀念該公司另一款「越後之候《赤》」升級為純米大吟釀，在2019年以該產品的原酒做火入（殺菌）後裝瓶，並以瓶裝方式儲藏在雪室中，預定每年取出一批對外銷售，由2020年起至2024年計五年的限定產品。

第二款的「純米大吟釀時季限定」則是因應疫後消費型態改變，清酒的飲用場所有餐廳轉往家中，特別為了與家人、朋友在特別時刻、假日時一同歡慶飲用所推出的酒款，以紅色的瓶標代表著洋溢的歡慶感。

最後一款「純米大吟釀金剛心」則是八海釀造至高無上的極少量酒款，每年僅於夏季與冬季的少量釋出，今年台灣僅有少量的70瓶。

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