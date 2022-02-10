美妝與飲品玩聯名！CAFE!N攜手資生堂 滴妹加持賣缺貨

各大美妝品牌搶攻情人節商機，紛紛跨界聯名，韓系品牌innisfree與YouTuber網紅滴妹的「再睡5分鐘」合作聯名組合，一開賣就秒殺，而日系品牌資生堂國際櫃，則跟台灣當紅咖啡品牌CAFE!N同樣聯名，推出限定組合。

innisfree與再睡5分鐘的聯名禮盒，以經典的呆萌樹懶為主角設計，結合innisfree明星產品濟州紅茶極效修護安瓶、再睡5分鐘特別研發的香柚紅茶茶包組，還有聯名贈品療癒暖暖襪，走可愛路線，深受女孩喜愛，2月1日開賣後，網路已經缺貨，顯然吸引到不少粉絲搶購。

資生堂國際櫃則跟人氣咖啡店CAFE!N聯名，主打資生堂國際櫃的超進化底妝系列，包括保濕精華水粉底、持久粉底、光感緊緻粉底等，讓女孩散發出戀愛的光芒。