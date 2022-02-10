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買6送3！Mister Donut「愛心甜甜圈」情人節限定登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut針對情人節推出2款「愛心造型甜甜圈」與3款「可可蛋糕圈」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut針對情人節推出2款「愛心造型甜甜圈」與3款「可可蛋糕圈」。圖／Mister Donut提供

再過幾天就是西洋情人節，Mister Donut今年以戀愛氛圍為發想，推出2款全新的「愛心造型甜甜圈」與3款情人節限定的「可可蛋糕圈」，要讓情侶間增添濃濃的甜蜜感。自2月11日至15日起間，還有限時買6送3的優惠活動，更適合與另一半、親友們分享。

Mister Donut針對情人節所推出的一系列新品，自2月11日開始限時販售。其中「初戀情人」愛心甜甜圈，外層是草莓巧克力醬，再以巧克力劃上長長睫毛，內餡則是鮮奶油，顯露出愛情中酸甜的滋味，每顆55元。「熱戀情人」愛心甜甜圈，內餡是特調可可卡士達，外層則裹上濃醇巧克力醬，並以優格巧克力點綴出禮物緞帶，每顆55元。

除此之外，3款情人節限定的可可蛋糕圈，分別於外層裹上不同配料，呈現出「蜜糖可可蛋糕圈」、「草莓可可蛋糕圈」、「餅乾可可蛋糕圈」的不同特色，每顆售價39～42元。自2月11日至2月15日期間，任選9個甜甜圈或點心，並含1款情人節限定產品，就可享其中3個免費的優惠，等於買6送3，讓民眾輕鬆享受甜蜜滋味。

「熱戀情人」愛心甜甜圈，內餡是特調可可卡士達，外層則裹上濃醇巧克力醬，每顆55元。圖／Mister Donut提供
「熱戀情人」愛心甜甜圈，內餡是特調可可卡士達，外層則裹上濃醇巧克力醬，每顆55元。圖／Mister Donut提供
「初戀情人」愛心甜甜圈，外層是草莓巧克力醬，內餡則是鮮奶油，每顆55元。圖／Mister Donut提供
「初戀情人」愛心甜甜圈，外層是草莓巧克力醬，內餡則是鮮奶油，每顆55元。圖／Mister Donut提供

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