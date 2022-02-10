武陵農場櫻花提前開 民眾怨：趕交管前賞櫻卻遇塞車潮

武陵農場櫻花季即將在本周六登場，不過因為今年受到暖冬影響，園區2萬多株的櫻花樹，提早盛開，連北側海拔較高的露營區也已開花約四成，武陵農場從過年期間就湧入大批人潮，近期更因為交管在即，不少民眾趕在交管前上山賞花，卻也造成車輛嚴重回堵。

有民眾就抱怨，因為周六開始就要交管，想趁交管前上山賞櫻，沒有想到櫻花還沒賞到，就先來大塞車，光塞車都要塞飽了，感覺10幾年前的塞車惡夢又重演了。也有民眾嘲諷，武陵農場都要變成武陵停車場了，到底是在賞花，還是在賞車。

實際上，武陵農場全區有2.1萬株櫻花，包括紅粉佳人、昭和櫻、富士櫻、寒櫻等品種，每年花季時繁花盛開，總是吸引遊客上山搶拍美景。今年櫻花季將在本周六起進行交通管制，原本預期花季可以欣賞到月底，不過武陵農場的櫻花，從過年期間就陸續綻放，若是晚了才去賞花，「可能要失望了」。

也因為今年花開特別早，尤其是武陵農場內的主力櫻花「紅粉佳人」搶在交通管制前大爆發，導致車潮人潮也跟著大爆發，由於花況難預測，也有民眾建議，感覺交通管制時間應保有彈性，機動配合花況提早或延長，不然去年交管時間和今年一樣，但去年卻是「太早」結束，今年卻是「太晚」開始。