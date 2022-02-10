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世界宗教博物館展多國愛神 民眾情人節有「神」助攻

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
民眾即日起至2月20日購票參觀「神隊友巴士」特展，即可兌換台灣各地月老廟的姻緣小物一枚。圖／世界宗教博物館提供
民眾即日起至2月20日購票參觀「神隊友巴士」特展，即可兌換台灣各地月老廟的姻緣小物一枚。圖／世界宗教博物館提供

西洋情人節就要到來，世界宗教博物館搭上熱潮，以全球愛神為主題展出5大主題，盼藉此讓民眾能有各國愛神「神助攻」，內容不但豐富有趣，即日起到20日前到館參觀，還能獲得台灣各地月老廟的姻緣小物，為自己的戀愛加持。

位於新北永和的宗博館正展出「神隊友巴士『愛戀←→婚姻』線．世界愛神請帶路」，民眾可前往了解各宗教愛神，以及有趣的愛情神話故事，館方也盼在「神助攻」下，民眾能早日和「對的人」喜相逢。

宗博館指出，神隊友巴士之旅由5個站牌景點延伸到神隊友應具備的5大特質，串起5大展區，其中匯聚世界各地不同宗教及文化中的愛神，包含愛神母子檔維納斯及邱比特、印度神話的愛神伽摩、日本的大國主夫婦、馬雅神話的繁衍之神伊雪爾等，一次了解各國有趣的愛情神話人物、愛戀之神及求子助孕的神明。

宗博館說明，5大互動展區有趣又好玩，包含「金句留言區」，分享獨有的愛情箴言。「千里傳情區」，在樹屋中寫下名信片，投入不同課題的姻緣信箱中傳情；在樹屋外搭配數位科技，可求到傳說相當靈驗的台中樂成宫姻緣籤詩。「花現初心區」，以浪漫的花語色紙摺出愛心。「心心相印區」，用代表豐足的福槌蓋下心型印記，留下愛的記錄。「編織愛河區」，以不同顏色的毛線編織出專屬的愛情線。

世界宗教博物館教育推廣組主任王乙甯表示，從戀愛到婚姻，就像是人生的一趟未知之旅，有人已經找到摯愛伴侶，也有人仍在尋覓，而不管在戀愛之路的哪一狀態，不僅需要「人間」神隊友相互扶持，更需要「天界」神隊友的祝福相伴，期盼大家在「神隊友巴士」特展中，都能找到專屬的守護愛神。

宗博館表示，民眾即日起到20日，只要購票入場餐館，就可獲得台灣各地月老廟的姻緣小物，包含月老尊神加持過的姻緣紅線、霞海城隍廟的平安符、台中樂成宮的姻緣瓶、台南大觀音亭興濟宮的月老公姻緣福袋，還有象徵幸福美好的2小瓶解壇城「護身金剛沙」等，數量有限、送完為止。

台灣各大月老廟牽起美好姻緣。圖／世界宗教博物館提供
台灣各大月老廟牽起美好姻緣。圖／世界宗教博物館提供
日本神道教的大國主夫婦履行承諾、承擔責任，為平民百姓提供「相愛容易相處難」借鏡。圖／世界宗教博物館提供
日本神道教的大國主夫婦履行承諾、承擔責任，為平民百姓提供「相愛容易相處難」借鏡。圖／世界宗教博物館提供
「花現初心區」以浪漫的花語色紙摺出愛心，相當受到年輕人喜愛。圖／世界宗教博物館提供
「花現初心區」以浪漫的花語色紙摺出愛心，相當受到年輕人喜愛。圖／世界宗教博物館提供
在世界宗教博物館6樓特展室展出的「神隊友巴士」特展，滿滿浪漫氛圍。圖／世界宗教博物館提供
在世界宗教博物館6樓特展室展出的「神隊友巴士」特展，滿滿浪漫氛圍。圖／世界宗教博物館提供

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