聽新聞
test
0:00 / 0:00
情人節就送「它」 喜憨兒禮盒酸甜口感像極愛情
情人節在農曆年過後緊接著登場，情人節要如何表達對情人的心意呢？高雄市一群喜憨兒投入糕點製作與禮盒包裝，特別替今年情人節打造「法式瑪德蓮」及造型浪漫的「花間相遇玫瑰塔禮盒」，用美味又精緻甜點讓情人們感情更濃密。
庇護工廠裡，多位憨兒師傅參與製作各式甜點，從攪拌材料到烘烤包裝，一步步努力完成，希望將表達愛意的心情傳遞到每一個人心中。
喜憨兒基金會指出，法式瑪德蓮是具有小巧貝殼外型的甜點，口感柔軟而濕潤，這道法式茶點充滿濃郁的奶油香氣，共有原味、莓果及巧克力等三種口味，「法式瑪德蓮」每盒8入360元。
「花間相遇玫瑰塔禮盒」是由草莓塔與巧克力塔所組成，季節限定的草莓乳酪餡裝飾成玫瑰造型，酸甜內餡與塔皮的奶香形成酸甜口感；巧克力塔是採用比利時巧克力製成，苦甜不膩，每盒4入特價399元。
配合情人節，即日起至3月31日，喜憨兒庇護工場加碼推出精選蛋糕任2件85折活動，長條蛋糕、法式檸檬派、大理石乳酪等圓蛋糕都可搭配，或是分享給最愛的情人與親友，詳細資訊請至喜憨兒喜歡你網站查詢及下單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言