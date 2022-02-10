情人節就送「它」 喜憨兒禮盒酸甜口感像極愛情

情人節在農曆年過後緊接著登場，情人節要如何表達對情人的心意呢？高雄市一群喜憨兒投入糕點製作與禮盒包裝，特別替今年情人節打造「法式瑪德蓮」及造型浪漫的「花間相遇玫瑰塔禮盒」，用美味又精緻甜點讓情人們感情更濃密。

庇護工廠裡，多位憨兒師傅參與製作各式甜點，從攪拌材料到烘烤包裝，一步步努力完成，希望將表達愛意的心情傳遞到每一個人心中。

喜憨兒基金會指出，法式瑪德蓮是具有小巧貝殼外型的甜點，口感柔軟而濕潤，這道法式茶點充滿濃郁的奶油香氣，共有原味、莓果及巧克力等三種口味，「法式瑪德蓮」每盒8入360元。

「花間相遇玫瑰塔禮盒」是由草莓塔與巧克力塔所組成，季節限定的草莓乳酪餡裝飾成玫瑰造型，酸甜內餡與塔皮的奶香形成酸甜口感；巧克力塔是採用比利時巧克力製成，苦甜不膩，每盒4入特價399元。

配合情人節，即日起至3月31日，喜憨兒庇護工場加碼推出精選蛋糕任2件85折活動，長條蛋糕、法式檸檬派、大理石乳酪等圓蛋糕都可搭配，或是分享給最愛的情人與親友，詳細資訊請至喜憨兒喜歡你網站查詢及下單。