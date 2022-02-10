快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節就送「它」 喜憨兒禮盒酸甜口感像極愛情

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
法式瑪德蓮有三種口味可品嘗。圖／喜憨兒基金會提供
法式瑪德蓮有三種口味可品嘗。圖／喜憨兒基金會提供

情人節在農曆年過後緊接著登場，情人節要如何表達對情人的心意呢？高雄市一群喜憨兒投入糕點製作與禮盒包裝，特別替今年情人節打造「法式瑪德蓮」及造型浪漫的「花間相遇玫瑰塔禮盒」，用美味又精緻甜點讓情人們感情更濃密。

庇護工廠裡，多位憨兒師傅參與製作各式甜點，從攪拌材料到烘烤包裝，一步步努力完成，希望將表達愛意的心情傳遞到每一個人心中。

喜憨兒基金會指出，法式瑪德蓮是具有小巧貝殼外型的甜點，口感柔軟而濕潤，這道法式茶點充滿濃郁的奶油香氣，共有原味、莓果及巧克力等三種口味，「法式瑪德蓮」每盒8入360元。

「花間相遇玫瑰塔禮盒」是由草莓塔與巧克力塔所組成，季節限定的草莓乳酪餡裝飾成玫瑰造型，酸甜內餡與塔皮的奶香形成酸甜口感；巧克力塔是採用比利時巧克力製成，苦甜不膩，每盒4入特價399元。

配合情人節，即日起至3月31日，喜憨兒庇護工場加碼推出精選蛋糕任2件85折活動，長條蛋糕、法式檸檬派、大理石乳酪等圓蛋糕都可搭配，或是分享給最愛的情人與親友，詳細資訊請至喜憨兒喜歡你網站查詢及下單。

延伸閱讀

不預約吃不到！三重超繽紛「九宮格甜點塔」6種口味一次滿足　重乳酪塔每口療癒

絕對秒斷貨！蘭蔻情人節限定愛心唇膏　出手就告白成功

南投燈會吸百萬遊客 無人機秀情人節特別節目

台北喜來登「情人節用餐送住房」　還有免費紅酒、花束與1泊2食爽吃Buffet

相關新聞

巴黎名媛：莫蘭迪色構築法式優雅質感空間

亞維空間設計總監簡瑋琪，憑藉優異的室內設計、軟裝規劃，獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London三大國際設計獎項肯定，而細看其風格，色彩柔美，設計體貼巧緻，使人如置身鄉村花園。

隱身商辦大樓內的藝廊新境 巧用灰、黑色系營造內斂禪韻

低調內斂的藝廊隱身於電梯大樓內，熱愛日式禪風的業主，在內裝設計上參考日本多間獨樹一格的小型藝廊，採以低彩度、著重線條等設計巧思，色系上特別選用黑、灰、白色系搭配多元材料，避免搶了藝術品風采，也成功揉合沉靜、儒雅薈萃的無上風華。

沐光 垂直動線串聯住宅規劃

女主人喜愛鄉村情調的美式風格，加上色彩接受度高，因此設計時全場運用米白、深淺木色等柔和基底外，於一樓客廳高立櫃以及窗簾等處，大膽使用飽和森林綠，使空間富有律動感...

生活美學家以Dulux2022年度色 演繹輕盈有活力的舒心日常

「人們內心被困住的共同經歷，以及對美麗而脆弱的地球日益加深的關注，都與明亮的天空密切相關。」 ──英國Dulux創意總監 Marianne Shilingford。

頂級白啤酒Edelweiss將上市 超商限量早鳥預購好禮贈

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

看好台灣疫後景氣 八海山三款限定清酒登台

日本新潟清酒「八海山」對於台灣疫後景氣相當看好，宣佈將在台灣推出三款重量級的限定酒款——「純米大吟釀金剛心」（冬限定）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。