創造網美打卡點 陶博館徵駐村藝術家
為在新北市鶯歌的陶博館，是許多民眾假日出遊熱點，陶博館為持續展出新生創作，今公布「2022春季陶博館台灣陶藝駐村計畫」，邀請國內具有2年以上陶藝創作經驗者駐村提出陶藝創作計畫，創作充滿豐富趣味與驚喜藝術作品或陶藝公共設施，讓遊客能在休閒氣氛中漫遊陶博館。
鶯歌陶博館為新北市欣賞藝文展覽熱門地點，後方「陶瓷藝術園區」近日因許願糖果牆及遠得要命藝術廁所，而成為民眾網紅打卡亮點，園區中其他來自國內外駐村藝術家、陶藝家的陶瓷藝術創作，也成為民眾吸睛取鏡的拍照背景。為了展現陶瓷之多元面貌，陶博館將打造藝術園區為「奇幻花園」。
陶博館今公布「2022春季陶博館台灣陶藝駐村計畫」，開放國內具有2年以上陶藝創作經驗者於2月28日前申請，將入選3名駐村藝術家與陶博館共創陶藝「奇幻花園」。
陶博館館長張啟文表示，新北市府近年推動「三鶯文創整合計畫」，串連在地藝術能量建構美學廊道，陶博館期透過陶藝駐村計畫，提供藝術創作者跨域合作及技術交流，實現三鶯地區成為「藝術匯聚所」願景。
陶博館表示，今年駐村計畫邀請具有2年以上陶藝創作經驗者，融入構想提出陶藝創作計畫，創作標的可為充滿豐富趣味與驚喜的藝術作品或陶藝公共設施，讓遊客能在休閒的氣氛中漫遊藝術世界，體驗陶藝於日常生活中無所不在。
此外，位在藝術園區的國際駐村研習中心，具有精良製陶設備及良好創作空間，也提供住宿及生活津貼補助，駐村期間將安排與民眾面對面交流、分享創作理念的機會。
陶博館台灣陶藝駐村計畫自2009年啓動以來，已有來自27國、106位陶藝家來館駐村、辦理工作坊與民眾交流，累積創作超過350件作品。本次徵求預計3月11日公告錄取陶藝家名單，徵求資訊：https://academy.ceramics.ntpc.gov.tw/zh-tw/Residence/C/1/1/24.htm。
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