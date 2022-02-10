快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山櫻花綻放！重瓣緋寒櫻盛開 太和椿寒櫻火力全開

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
太和村樟樹湖地區椿寒櫻目前花開約5至8成，與周邊青山茶園綠粉相輝映。圖／漫步在雲端的阿里山提供
太和村樟樹湖地區椿寒櫻目前花開約5至8成，與周邊青山茶園綠粉相輝映。圖／漫步在雲端的阿里山提供

阿里山地區各系櫻花開艷麗，其中主要分布在彌陀禪寺的重瓣緋寒櫻（八重櫻） 目前約8分至滿開、青山坪咖啡農場近滿開；俗稱香水櫻的椿寒櫻可見於石桌、迷糊步道等地，但以太和橋最密集壯觀，其他地方則開約5至8成。

重瓣緋寒櫻來勢洶洶，花瓣數量多且外型較緋寒櫻大而豔紅，又較耐風吹雨淋，近年種植數量增，黃源明說，彌陀禪寺是阿里山區重瓣緋寒櫻熱門景點，也是最早竄紅的重瓣緋寒櫻聖地。另，寒溪呢、青山坪也都有不錯的花況。

至於椿寒櫻花況，最受到矚目的堪稱是「嘉義小武陵」的太和橋，整排的椿寒櫻在主人許媽媽的照顧下，今年花況依舊精采，雖然提早盛開也受到之前的雨水影響，和去年相比稍微遜色，但是在武陵農場也滿開的花況之下，嘉義在地的太和椿寒櫻蘊含了「小武陵」的氛圍，本周是最佳觀賞期。

椿寒櫻盛開時帶香，又俗稱香水櫻，除太和橋，石棹長青居民宿、迷糊步道、樟樹湖、油車寮、青山坪、石壁等地也分布，黃源明說，若太和橋人多，附近也可「巧遇」其他椿寒櫻，其他地區開約5至8分。

阿里山森林遊樂區內，粉色系櫻花正進入盛開期，在二萬平稱為琉球緋寒櫻，在工作站、香林服務區、沼平公園等稱為河津櫻或阿龜櫻，外型差異不大。唐實櫻也零星初開，以慈雲寺花況較明顯，工作站的唐實櫻小櫻王還要再等等。旅社區也有兩棵類似椿寒櫻的品種，目前花況不到3分，下周才會進入盛開階段。

石棹長青居椿寒櫻正值盛開期。圖／漫步在雲端的阿里山提供
石棹長青居椿寒櫻正值盛開期。圖／漫步在雲端的阿里山提供
嘉義縣阿里山太和橋的椿寒櫻，目前進入滿開期，花開時綻放點點香味。圖／漫步在雲端的阿里山提供
嘉義縣阿里山太和橋的椿寒櫻，目前進入滿開期，花開時綻放點點香味。圖／漫步在雲端的阿里山提供
迷糊步道重瓣緋寒櫻盛開。圖／漫步在雲端的阿里山提供
迷糊步道重瓣緋寒櫻盛開。圖／漫步在雲端的阿里山提供

武陵農場 阿里山 櫻花

延伸閱讀

寒溪呢福爾摩沙白櫻緋寒櫻盛開 為阿里山櫻花季暖場

報名神木星光下婚禮 3月13日阿里山紫藤花下浪漫登場

美到窒息！阿里山小火車駛經風鈴木 彷彿置身電影場景

每年30萬賞櫻客！九族櫻花開 4大秘技「讓花開更好」

相關新聞

巴黎名媛：莫蘭迪色構築法式優雅質感空間

亞維空間設計總監簡瑋琪，憑藉優異的室內設計、軟裝規劃，獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London三大國際設計獎項肯定，而細看其風格，色彩柔美，設計體貼巧緻，使人如置身鄉村花園。

隱身商辦大樓內的藝廊新境 巧用灰、黑色系營造內斂禪韻

低調內斂的藝廊隱身於電梯大樓內，熱愛日式禪風的業主，在內裝設計上參考日本多間獨樹一格的小型藝廊，採以低彩度、著重線條等設計巧思，色系上特別選用黑、灰、白色系搭配多元材料，避免搶了藝術品風采，也成功揉合沉靜、儒雅薈萃的無上風華。

沐光 垂直動線串聯住宅規劃

女主人喜愛鄉村情調的美式風格，加上色彩接受度高，因此設計時全場運用米白、深淺木色等柔和基底外，於一樓客廳高立櫃以及窗簾等處，大膽使用飽和森林綠，使空間富有律動感...

生活美學家以Dulux2022年度色 演繹輕盈有活力的舒心日常

「人們內心被困住的共同經歷，以及對美麗而脆弱的地球日益加深的關注，都與明亮的天空密切相關。」 ──英國Dulux創意總監 Marianne Shilingford。

頂級白啤酒Edelweiss將上市 超商限量早鳥預購好禮贈

新年總有新鮮事，清爽型啤酒以易飲、順暢口感在近年蔚為風潮。海尼根預計將在2022年三月引進來自奧地利的艾德懷斯（Edelweiss）「小白花」頂級白啤酒（Premium Wheat Beer），Edelweiss先前曾在韓國、新加坡、馬來西亞留下銷售佳績，…

看好台灣疫後景氣 八海山三款限定清酒登台

日本新潟清酒「八海山」對於台灣疫後景氣相當看好，宣佈將在台灣推出三款重量級的限定酒款——「純米大吟釀金剛心」（冬限定）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。