阿里山櫻花綻放！重瓣緋寒櫻盛開 太和椿寒櫻火力全開

阿里山地區各系櫻花開艷麗，其中主要分布在彌陀禪寺的重瓣緋寒櫻（八重櫻） 目前約8分至滿開、青山坪咖啡農場近滿開；俗稱香水櫻的椿寒櫻可見於石桌、迷糊步道等地，但以太和橋最密集壯觀，其他地方則開約5至8成。

重瓣緋寒櫻來勢洶洶，花瓣數量多且外型較緋寒櫻大而豔紅，又較耐風吹雨淋，近年種植數量增，黃源明說，彌陀禪寺是阿里山區重瓣緋寒櫻熱門景點，也是最早竄紅的重瓣緋寒櫻聖地。另，寒溪呢、青山坪也都有不錯的花況。

至於椿寒櫻花況，最受到矚目的堪稱是「嘉義小武陵」的太和橋，整排的椿寒櫻在主人許媽媽的照顧下，今年花況依舊精采，雖然提早盛開也受到之前的雨水影響，和去年相比稍微遜色，但是在武陵農場也滿開的花況之下，嘉義在地的太和椿寒櫻蘊含了「小武陵」的氛圍，本周是最佳觀賞期。

椿寒櫻盛開時帶香，又俗稱香水櫻，除太和橋，石棹長青居民宿、迷糊步道、樟樹湖、油車寮、青山坪、石壁等地也分布，黃源明說，若太和橋人多，附近也可「巧遇」其他椿寒櫻，其他地區開約5至8分。