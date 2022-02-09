獨／曾獲亞洲50大餐廳「亞洲之粹」！「魚麗」要搬家了
台中的饕客們要把握機會了！主打結合書香與菜香的「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」，店內提供有多樣化的家常料理，在2021年還曾經被「亞洲50最佳餐廳」評選為「亞洲之粹（Essence of Asia）」。但是業者近日發布公告，表示因租約到期，預計將於年底搬離現址，也將進行不定時出清。
創業至今已有16年歷史的「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」位於台中市西區，店內採書店與餐廳共同經營的複合式型態，並依照時令變化菜單，累積提供過柿餅煲雞湯、山東燒雞、東安雞、蜜李鴨腿、脫油蹄膀、醉元寶等超過700道料理。除此之外，魚麗更常年致力關懷支持遭受性暴力、家庭暴力的女性倖存者，並且也長期為鄭性澤冤獄案供應便當，因此也被外界喻為「「雪中送炭的書店」。在2021年時，「亞洲50最佳餐廳」也將魚麗評選為「亞洲之粹（Essence of Asia）」，與Akame、黃記魯肉飯、Plants並列其中。
魚麗近日發布公告，指出因倉庫年底租約到期，牽動空間整合，恐怕要離開。同時公告中也指出，「魚麗2.0一定會找到理想的地方」，並表示將有不定時出清，開放各種合作提議，若有合適空間，歡迎來訊指向希望之地。隨著消息出爐，粉絲們也留言支持，表示「魚麗到哪我們就跟到哪」、「期待2.0」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言