獨／曾獲亞洲50大餐廳「亞洲之粹」！「魚麗」要搬家了

台中的饕客們要把握機會了！主打結合書香與菜香的「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」，店內提供有多樣化的家常料理，在2021年還曾經被「亞洲50最佳餐廳」評選為「亞洲之粹（Essence of Asia）」。但是業者近日發布公告，表示因租約到期，預計將於年底搬離現址，也將進行不定時出清。

創業至今已有16年歷史的「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」位於台中市西區，店內採書店與餐廳共同經營的複合式型態，並依照時令變化菜單，累積提供過柿餅煲雞湯、山東燒雞、東安雞、蜜李鴨腿、脫油蹄膀、醉元寶等超過700道料理。除此之外，魚麗更常年致力關懷支持遭受性暴力、家庭暴力的女性倖存者，並且也長期為鄭性澤冤獄案供應便當，因此也被外界喻為「「雪中送炭的書店」。在2021年時，「亞洲50最佳餐廳」也將魚麗評選為「亞洲之粹（Essence of Asia）」，與Akame、黃記魯肉飯、Plants並列其中。