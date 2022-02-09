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獨／曾獲亞洲50大餐廳「亞洲之粹」！「魚麗」要搬家了

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」曾被「亞洲50最佳餐廳」評選為「亞洲之粹」。圖／擷取自魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房粉絲頁
「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」曾被「亞洲50最佳餐廳」評選為「亞洲之粹」。圖／擷取自魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房粉絲頁

台中的饕客們要把握機會了！主打結合書香與菜香的「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」，店內提供有多樣化的家常料理，在2021年還曾經被「亞洲50最佳餐廳」評選為「亞洲之粹（Essence of Asia）」。但是業者近日發布公告，表示因租約到期，預計將於年底搬離現址，也將進行不定時出清。

創業至今已有16年歷史的「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」位於台中市西區，店內採書店與餐廳共同經營的複合式型態，並依照時令變化菜單，累積提供過柿餅煲雞湯、山東燒雞、東安雞、蜜李鴨腿、脫油蹄膀、醉元寶等超過700道料理。除此之外，魚麗更常年致力關懷支持遭受性暴力、家庭暴力的女性倖存者，並且也長期為鄭性澤冤獄案供應便當，因此也被外界喻為「「雪中送炭的書店」。在2021年時，「亞洲50最佳餐廳」也將魚麗評選為「亞洲之粹（Essence of Asia）」，與Akame、黃記魯肉飯、Plants並列其中。

魚麗近日發布公告，指出因倉庫年底租約到期，牽動空間整合，恐怕要離開。同時公告中也指出，「魚麗2.0一定會找到理想的地方」，並表示將有不定時出清，開放各種合作提議，若有合適空間，歡迎來訊指向希望之地。隨著消息出爐，粉絲們也留言支持，表示「魚麗到哪我們就跟到哪」、「期待2.0」

魚麗採無菜單的用餐型態，陸續提供過超過700道菜色。圖／擷取自魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房粉絲頁
魚麗採無菜單的用餐型態，陸續提供過超過700道菜色。圖／擷取自魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房粉絲頁

家庭暴力 柿餅 鄭性澤

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