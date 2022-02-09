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Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列配備S Pen　最大14.6吋螢幕

聯合報 / 記者陳立儀／台北即時報導
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra搭載三星首次推出的14.6吋Super AMOLED大螢幕。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra搭載三星首次推出的14.6吋Super AMOLED大螢幕。記者吳致碩／攝影

視訊通話、線上會議、遠距教學、宅家追劇已成為大眾日常生活的一部分，輕薄便攜的大螢幕平板需求量大增。三星發表全新Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板，3款機種均具備強悍規格、輕薄機身與指標性的S Pen，其中Samsung Galaxy Tab S8 Ultra更搭載三星首次推出的14.6吋Super AMOLED螢幕，霸氣十足的大螢幕搭配另購的書本式鍵盤皮套，可依需求在平板與筆記型電腦之間自在轉換。

根據統計，去年台灣平板市場銷售量較前年成長23%，台灣三星平板銷售量也成長近3成，尤其12.4吋以上的大螢幕機種最受青睞；由於遠距辦公、學習的需求提升，帶動平板鍵盤組的銷售，在Samsung Galaxy Tab S7 FE系列中，鍵盤組銷量即占3成。

Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列為首次搭載4奈米高通Snapdragon 8 Gen 1處理器的Galaxy平板，支援Wi-Fi 6E，提供更快速的網路連線體驗，其中Tab S8搭載11吋LTPS TFT螢幕、8,000mAh電池容量，Tab S8+搭載12.4吋Super AMOLED螢幕、10,090mAh電池容量，旗艦中的旗艦Tab S8 Ultra搭載14.6吋Super AMOLED螢幕、11,200mAh超大電池容量，皆支援45W超快速充電2.0。透過快速充電功能，Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板還能化身行動電源，利用USB type-C傳輸線連接即可為指定Samsung Galaxy智慧手機提供電力。

Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板後置相機搭載1,300萬畫素及600萬畫素雙主鏡頭；1,200萬畫素的120度超廣角前置鏡頭還加入視訊通話效果與自動取景攝影技術，可偵測5公尺內最多9人入鏡。Samsung Galaxy Tab S8 Ultra的前置鏡頭更配備1,200萬畫素雙鏡頭，並導入4K高畫質攝影規格，搭配三星獨家螢幕錄影功能，可同時錄製螢幕畫面與自拍影片，再加上S Pen的手寫神助攻，不論線上會議、教學或錄製解說影片都更有效率。

採用Armor鋁合金材質的Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板更輕薄易攜，抗刮能力提升30%以上；隨附的S Pen透過進階預測演算技術使延遲率降低逾30%，Samsung Galaxy Tab S8 Ultra、Galaxy Tab S8+僅2.8毫秒延遲。內建新版Samsung Notes應用程式，能開啟多個應用程式與裝置間的同步功能，還能透過頁面檢視同時開啟文件的兩個頁面。

此外，Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板也能成為Windows桌機的行動式第二螢幕，透過與筆記型電腦連接，即可擴充為兼具觸控功能的便利無線螢幕。

三星與數位繪圖軟體Clip Studio Paint首次獨家合作，能將智慧手機轉變為調色盤、 S Pen化身為畫筆。圖／三星提供
三星與數位繪圖軟體Clip Studio Paint首次獨家合作，能將智慧手機轉變為調色盤、 S Pen化身為畫筆。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra搭載三星首次推出的14.6吋Super AMOLED大螢幕。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra搭載三星首次推出的14.6吋Super AMOLED大螢幕。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板推出3種尺寸規格。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板推出3種尺寸規格。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板推出3種尺寸規格。記者王聰賢／攝影
Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板推出3種尺寸規格。記者王聰賢／攝影
14.6吋大螢幕的Samsung Galaxy Tab S8 Ultra搭配另購的書本式鍵盤皮套，可依需求在平板與筆記型電腦之間自在轉換。圖／三星提供
14.6吋大螢幕的Samsung Galaxy Tab S8 Ultra搭配另購的書本式鍵盤皮套，可依需求在平板與筆記型電腦之間自在轉換。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra搭載14.6吋Super AMOLED螢幕、11,200mAh超大電池容量。記者王聰賢／攝影
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra搭載14.6吋Super AMOLED螢幕、11,200mAh超大電池容量。記者王聰賢／攝影
Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板的多重視窗功能可多工作業並同步瀏覽。記者王聰賢／攝影
Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板的多重視窗功能可多工作業並同步瀏覽。記者王聰賢／攝影
Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板隨附S Pen，除了可以隨手筆記，還能變身兼具自拍、操控簡報或播放音樂的神奇魔杖。記者王聰賢／攝影
Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板隨附S Pen，除了可以隨手筆記，還能變身兼具自拍、操控簡報或播放音樂的神奇魔杖。記者王聰賢／攝影

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