Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列配備S Pen　最大14.6吋螢幕

視訊通話、線上會議、遠距教學、宅家追劇已成為大眾日常生活的一部分，輕薄便攜的大螢幕平板需求量大增。三星發表全新Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板，3款機種均具備強悍規格、輕薄機身與指標性的S Pen，其中Samsung Galaxy Tab S8 Ultra更搭載三星首次推出的14.6吋Super AMOLED螢幕，霸氣十足的大螢幕搭配另購的書本式鍵盤皮套，可依需求在平板與筆記型電腦之間自在轉換。

根據統計，去年台灣平板市場銷售量較前年成長23%，台灣三星平板銷售量也成長近3成，尤其12.4吋以上的大螢幕機種最受青睞；由於遠距辦公、學習的需求提升，帶動平板鍵盤組的銷售，在Samsung Galaxy Tab S7 FE系列中，鍵盤組銷量即占3成。

Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列為首次搭載4奈米高通Snapdragon 8 Gen 1處理器的Galaxy平板，支援Wi-Fi 6E，提供更快速的網路連線體驗，其中Tab S8搭載11吋LTPS TFT螢幕、8,000mAh電池容量，Tab S8+搭載12.4吋Super AMOLED螢幕、10,090mAh電池容量，旗艦中的旗艦Tab S8 Ultra搭載14.6吋Super AMOLED螢幕、11,200mAh超大電池容量，皆支援45W超快速充電2.0。透過快速充電功能，Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板還能化身行動電源，利用USB type-C傳輸線連接即可為指定Samsung Galaxy智慧手機提供電力。

Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板後置相機搭載1,300萬畫素及600萬畫素雙主鏡頭；1,200萬畫素的120度超廣角前置鏡頭還加入視訊通話效果與自動取景攝影技術，可偵測5公尺內最多9人入鏡。Samsung Galaxy Tab S8 Ultra的前置鏡頭更配備1,200萬畫素雙鏡頭，並導入4K高畫質攝影規格，搭配三星獨家螢幕錄影功能，可同時錄製螢幕畫面與自拍影片，再加上S Pen的手寫神助攻，不論線上會議、教學或錄製解說影片都更有效率。

採用Armor鋁合金材質的Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板更輕薄易攜，抗刮能力提升30%以上；隨附的S Pen透過進階預測演算技術使延遲率降低逾30%，Samsung Galaxy Tab S8 Ultra、Galaxy Tab S8+僅2.8毫秒延遲。內建新版Samsung Notes應用程式，能開啟多個應用程式與裝置間的同步功能，還能透過頁面檢視同時開啟文件的兩個頁面。