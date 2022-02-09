三星旗艦機皇Galaxy S22系列亮相！S22 Ultra內建S Pen

三星電子今年開春發表全新行動裝置陣容，旗艦機皇Samsung Galaxy S22系列共有Samsung Galaxy S22 Ultra、S22+、S22等3款機種，以頂級規格、進階的專業級相機鏡頭、創新的攝錄影功能，樹立智慧手機新標竿，其中Samsung Galaxy S22 Ultra為Galaxy S系列首款內建S Pen的機種，可用來書寫或遙控自拍、操控簡報，整合S系列與Note系列的優勢，滿足忠實Noter的期待。

台灣有許多熱愛Samsung Galaxy Note系列的Noter，去年三星雖然沒有推出新款Note系列手機，但台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Samsung Galaxy S21 Ultra、Samsung Galaxy Z Fold3都支援S Pen，顯現Note精神已被延續；三星致力聆聽消費者心聲、於既有產品積極創新，也持續於Galaxy生態圈注入更多廣受歡迎的Note功能，本次Samsung Galaxy S22 Ultra內建S Pen，同時結合S系列頂尖的攝錄影規格，集結雙旗艦系列大成，期望吸引7成Noter回歸。

●3款機種各顯風采

Samsung Galaxy S22系列為三星首款搭載4奈米高效處理器智慧手機，CPU較前代效能提升5%、GPU較前代提升40%、NPU較前代提升133%；同時也是S系列首次採用Armor鋁合金材質機種，前後機身採用最新康寧大猩猩玻璃Gorilla® Glass Victus® Plus，耐用性大幅提升。

為追求極致娛樂與工作體驗的消費者而生的Samsung Galaxy S22 Ultra，搭載6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，支援QHD+、1至120 Hz畫面更新頻率；具備5,000mAh電池容量、支援45W超快速充電2.0，支援Wi-Fi 6E、UWB；配備最高1億800萬億級畫素鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，並搭載前置4,000萬畫素自拍鏡頭。將推出勃根地紅（Burgundy）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。

Samsung Galaxy S22 Ultra內建的S Pen，延遲從9毫秒縮減至2.8毫秒，手寫體驗更擬真；筆跡轉文字功能升級支援高達88種語言辨識，較一般配置增加12種選擇。

Samsung Galaxy S22+是社群玩家的好幫手，搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援10至120 Hz畫面更新頻率；具備4,500mAh電池容量、支援45W超快速充電2.0，支援Wi-Fi 6E、UWB；配備最高5,000萬畫素鏡頭、3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載前置1,000萬畫素自拍鏡頭。將推出粉金（Pink Gold）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。

簡約時尚的Samsung Galaxy S22搭載6.1吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援10至120 Hz畫面更新頻率；具備3,700mAh電池容量、支援25W超快速充電（閃電快充2.0），支援Wi-Fi 6；配備最高5,000萬畫素鏡頭、3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載前置1,000萬畫素自拍鏡頭。將推出粉金（Pink Gold）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。

●拍攝、影音功能再進化

Samsung Galaxy S22系列搭載歷年來最佳AI相機，拍攝、影音功能再創巔峰。前、後鏡頭均支援全新暗夜人像攝影，當系統偵測於弱光環境使用人像模式時會自動切換，透過全新NPU加持，搭配深度學習技術以優化雜訊明顯、色調偏暗的相片，使畫面更清晰明亮；人像棚拍模式能自動進行人物美肌、畫面調光、人像去背，Samsung Galaxy S22系列搭載全新Stereo Depth Map，運用更精準的AI演算法與AI學習，讓細節與柔焦效果加倍出色，並新增支援貓、狗攝影；物件橡皮擦新增可自動偵測刪除陰影。

透過Samsung Galaxy S22系列的超強影音功能，人人都能成為生活中的最佳導演。電影級跟焦錄影的自動跟焦系統讓焦點緊跟移動中的人物，即使低光源下依然運作自如；超穩定動態攝影全新升級OIS，搭配AI輔助自動對焦，大幅降低手震與抖動；超明亮夜幕攝影借助Samsung Galaxy S22系列更強大的感光元件，可有效降低雜訊，使畫面更清晰；前、後鏡頭可同時錄影的直播錄影模式再升級，新增支援前、後鏡頭成像個別存取為兩段獨立檔案；自動取景攝影升級可追蹤5公尺內、最多10人入鏡。

三星秉持行動通訊事業部永續發展願景「Galaxy for the Planet」，致力於企業營運各層面落實永續發展、對抗氣候變遷。今年開發出漁網回收與再製的方法，變身用於製造Galaxy S22系列的按鍵托座、S Pen內罩等產品元件，外盒設計均採用UL認證環保材料，體現實踐永續的決心。