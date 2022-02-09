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三星旗艦機皇Galaxy S22系列亮相！S22 Ultra內建S Pen

聯合報 / 記者陳立儀／台北即時報導
三星最新旗艦機皇Samsung Galaxy S22系列共有Samsung Galaxy S22 Ultra、S22+、S22等3款機種。記者吳致碩／攝影
三星最新旗艦機皇Samsung Galaxy S22系列共有Samsung Galaxy S22 Ultra、S22+、S22等3款機種。記者吳致碩／攝影

三星電子今年開春發表全新行動裝置陣容，旗艦機皇Samsung Galaxy S22系列共有Samsung Galaxy S22 Ultra、S22+、S22等3款機種，以頂級規格、進階的專業級相機鏡頭、創新的攝錄影功能，樹立智慧手機新標竿，其中Samsung Galaxy S22 Ultra為Galaxy S系列首款內建S Pen的機種，可用來書寫或遙控自拍、操控簡報，整合S系列與Note系列的優勢，滿足忠實Noter的期待。

台灣有許多熱愛Samsung Galaxy Note系列的Noter，去年三星雖然沒有推出新款Note系列手機，但台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Samsung Galaxy S21 Ultra、Samsung Galaxy Z Fold3都支援S Pen，顯現Note精神已被延續；三星致力聆聽消費者心聲、於既有產品積極創新，也持續於Galaxy生態圈注入更多廣受歡迎的Note功能，本次Samsung Galaxy S22 Ultra內建S Pen，同時結合S系列頂尖的攝錄影規格，集結雙旗艦系列大成，期望吸引7成Noter回歸。

●3款機種各顯風采

Samsung Galaxy S22系列為三星首款搭載4奈米高效處理器智慧手機，CPU較前代效能提升5%、GPU較前代提升40%、NPU較前代提升133%；同時也是S系列首次採用Armor鋁合金材質機種，前後機身採用最新康寧大猩猩玻璃Gorilla® Glass Victus® Plus，耐用性大幅提升。

為追求極致娛樂與工作體驗的消費者而生的Samsung Galaxy S22 Ultra，搭載6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，支援QHD+、1至120 Hz畫面更新頻率；具備5,000mAh電池容量、支援45W超快速充電2.0，支援Wi-Fi 6E、UWB；配備最高1億800萬億級畫素鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，並搭載前置4,000萬畫素自拍鏡頭。將推出勃根地紅（Burgundy）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。

Samsung Galaxy S22 Ultra內建的S Pen，延遲從9毫秒縮減至2.8毫秒，手寫體驗更擬真；筆跡轉文字功能升級支援高達88種語言辨識，較一般配置增加12種選擇。

Samsung Galaxy S22+是社群玩家的好幫手，搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援10至120 Hz畫面更新頻率；具備4,500mAh電池容量、支援45W超快速充電2.0，支援Wi-Fi 6E、UWB；配備最高5,000萬畫素鏡頭、3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載前置1,000萬畫素自拍鏡頭。將推出粉金（Pink Gold）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。

簡約時尚的Samsung Galaxy S22搭載6.1吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援10至120 Hz畫面更新頻率；具備3,700mAh電池容量、支援25W超快速充電（閃電快充2.0），支援Wi-Fi 6；配備最高5,000萬畫素鏡頭、3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載前置1,000萬畫素自拍鏡頭。將推出粉金（Pink Gold）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。

●拍攝、影音功能再進化

Samsung Galaxy S22系列搭載歷年來最佳AI相機，拍攝、影音功能再創巔峰。前、後鏡頭均支援全新暗夜人像攝影，當系統偵測於弱光環境使用人像模式時會自動切換，透過全新NPU加持，搭配深度學習技術以優化雜訊明顯、色調偏暗的相片，使畫面更清晰明亮；人像棚拍模式能自動進行人物美肌、畫面調光、人像去背，Samsung Galaxy S22系列搭載全新Stereo Depth Map，運用更精準的AI演算法與AI學習，讓細節與柔焦效果加倍出色，並新增支援貓、狗攝影；物件橡皮擦新增可自動偵測刪除陰影。

透過Samsung Galaxy S22系列的超強影音功能，人人都能成為生活中的最佳導演。電影級跟焦錄影的自動跟焦系統讓焦點緊跟移動中的人物，即使低光源下依然運作自如；超穩定動態攝影全新升級OIS，搭配AI輔助自動對焦，大幅降低手震與抖動；超明亮夜幕攝影借助Samsung Galaxy S22系列更強大的感光元件，可有效降低雜訊，使畫面更清晰；前、後鏡頭可同時錄影的直播錄影模式再升級，新增支援前、後鏡頭成像個別存取為兩段獨立檔案；自動取景攝影升級可追蹤5公尺內、最多10人入鏡。

三星秉持行動通訊事業部永續發展願景「Galaxy for the Planet」，致力於企業營運各層面落實永續發展、對抗氣候變遷。今年開發出漁網回收與再製的方法，變身用於製造Galaxy S22系列的按鍵托座、S Pen內罩等產品元件，外盒設計均採用UL認證環保材料，體現實踐永續的決心。

Samsung Galaxy S22系列將自2月25日起陸續於全球特定市場販售，台灣上市計畫尚未公布。

Samsung Galaxy S22 Ultra內建S Pen，可用來書寫或遙控自拍、操控簡報。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra內建S Pen，可用來書寫或遙控自拍、操控簡報。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22系列的人像棚拍模式新增支援貓、狗攝影，毛茸茸的細節全數捕捉。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22系列的人像棚拍模式新增支援貓、狗攝影，毛茸茸的細節全數捕捉。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22+搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，將推出粉金（Pink Gold）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。圖／三星提供
Samsung Galaxy S22+搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，將推出粉金（Pink Gold）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。圖／三星提供
Samsung Galaxy S22 Ultra採用完美對稱的金屬邊框，將鏡面相機模組無縫整合至機身。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra採用完美對稱的金屬邊框，將鏡面相機模組無縫整合至機身。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra將推出勃根地紅（Burgundy）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等絕美4色。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra將推出勃根地紅（Burgundy）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等絕美4色。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22+搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，將推出粉金（Pink Gold）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。圖／三星提供
Samsung Galaxy S22+搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，將推出粉金（Pink Gold）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等4色。圖／三星提供
Samsung Galaxy S22系列的人像棚拍模式再進化，細節加倍出色。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22系列的人像棚拍模式再進化，細節加倍出色。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra將推出勃根地紅（Burgundy）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等絕美4色。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra將推出勃根地紅（Burgundy）、綠（Green）、白（Phantom White）、黑（Phantom Black）等絕美4色。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra為Galaxy S系列首款內建S Pen的機種。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra為Galaxy S系列首款內建S Pen的機種。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra採用完美對稱的金屬邊框，將鏡面相機模組無縫整合至機身。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra採用完美對稱的金屬邊框，將鏡面相機模組無縫整合至機身。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22系列前、後鏡頭均支援全新暗夜人像攝影。圖／三星提供
Samsung Galaxy S22系列前、後鏡頭均支援全新暗夜人像攝影。圖／三星提供
Samsung Galaxy S22 Ultra採用完美對稱的金屬邊框，將鏡面相機模組無縫整合至機身。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22 Ultra採用完美對稱的金屬邊框，將鏡面相機模組無縫整合至機身。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22系列為S系列首次採用Armor鋁合金材質機種，前後機身採用最新康寧大猩猩玻璃Gorilla® Glass Victus® Plus，耐用性大幅提升。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy S22系列為S系列首次採用Armor鋁合金材質機種，前後機身採用最新康寧大猩猩玻璃Gorilla® Glass Victus® Plus，耐用性大幅提升。記者吳致碩／攝影

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