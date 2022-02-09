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免費送「極韻抹茶生巧克力」！辻利茶舖加碼 現省299

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
極韻抹茶生巧克力，每盒16入299元。圖/辻利茶舖提供
極韻抹茶生巧克力，每盒16入299元。圖/辻利茶舖提供

再過幾天就是西洋情人節，也正是情侶之間互相傳愛的日子。來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舖」，特別推薦使用辻利抹茶粉搭配比利時32%白巧克力製作而成的「極韻抹茶生巧克力」，以溫潤略帶苦甜的滋味，讓情侶們訴說交往過程中的點點滴滴。針對線上電商，還推出專屬買1送1優惠組合，凡購買招牌辻利雙茶/雙卷組合任1組，即贈極韻抹茶生巧克力1盒。

「極韻抹茶生巧克力」選用辻利抹茶粉，拌入比利時百年巧克力品牌的32%白巧克力，透過純手工製作，以找出兩者結合最佳時機。藉由抹茶與白巧克力之間的相互襯托，帶來滑潤細緻、微苦不甜膩的滋味，最後還撒上石臼研磨抹茶粉，增添入口時的茶香，每盒16入，售價299元。

極韻抹茶生巧克力於實體門市與網路商城同步開賣。凡於台灣樂天市場與蝦皮商城，購買招牌辻利雙茶/雙卷組合任1組，即贈極韻抹茶生巧克力1盒，原價1,659元，優惠價1,299元。除此之外，樂天會員加碼雙重優惠，凡單筆滿899元，輸入頁面顯示之優惠碼，再折100元；限金額消費，再享樂天點數10%送。

巧克力 情侶 比利時

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從2,711公里開始的食記．第3,342公里：抹茶CAFE＆SWEETS RIQ。

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