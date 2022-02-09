經典一甲子風馳電掣60載 勞力士迪通拿24小時耐力賽

賽車賽事總帶來高速、激烈的想像，除了著名的一級方程式大賽（F1），強調耐力的賽車賽事則以勞力士冠名的勞力士迪通拿24小時耐力賽（ROLEX 24 At DAYTONA）最為享譽盛名。2022年的一月底，這項大賽甫於迪通拿國際賽道（Daytona International Speedway®）盛大開跑，61輛參賽隊伍除了一爭高下，也讓賽事迎向傳奇的60周年，風馳電掣、生生不息。

有別於當今的封閉式賽道，1930年代至1950年代位於海灘邊的迪通拿海灘公路賽既能享受海岸美景，沙灘的不確定性又為賽事添增了幾分激烈變數，直到1959年，4公里的永久賽道則由威廉·法蘭斯爵士（Sir William France）打造，並在1962年舉行了首屆耐力賽，賽程也逐漸由初始的3小時演變為今日的24小時制，這讓參賽車隊需在24小時的賽程中完成最少800圈的競速，速度、穩定、熱情？缺一不可。

雖然勞力士的正式冠名始於1960年代，但1935年時，一代「速度之王」馬琴坎貝爾爵士（Sir Malcolm Campbell）已經在迪通拿海灘寫下最速紀錄，當時他手上便配戴一款勞力士蠔式腕表，見證了此一光榮瞬間。時至今日，勞力士迪通拿24小時耐力賽除了堂堂迎向60周年，24小時內完成最多圈數的車手更將獲得一只刻有特殊字樣的蠔式恒動宇宙計型迪通拿（Oyster Perpetual Cosmograph Daytona）腕表，以茲紀念。究竟是賽事榮耀了表款？又或表款成為車手摘下桂冠後的甜點？至今已密不可分。

蠔式恒動宇宙計型迪通拿（Oyster Perpetual Cosmograph Daytona）腕表最早問世於1963年，其最大特色莫過於鑄模測速計外圈，可進行速度量測至400英里或公里，而最新的表款則運用了高科技製造的Cerachrom陶質外圈，因此具備抗腐蝕、防刮損等特點。獲得瑞士天文台認證（COSC）的4130自動上鍊計時機芯更具備Parachrom游絲，有助於抵抗撞擊及溫度變化所帶來的影響，而鮮紅的Daytona賽道名稱更印製於面盤和機芯之上，象徵熱情的表裡如一。