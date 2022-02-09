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零失敗熱調酒！來杯蘇格蘭南瓜拿鐵對抗濕冷

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭傑因應「戀冬物語（A Tale of Winter）」上市，設計了一系列冷熱調酒飲品。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑因應「戀冬物語（A Tale of Winter）」上市，設計了一系列冷熱調酒飲品。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

最近的天氣又濕又冷，讓不少咖啡控忍不住熱拿鐵一杯接一杯地喝個不停。其實，若不排斥酒精，在冷冽的日子想要提升禦寒效果，不妨來杯零失敗熱調酒——「蘇格蘭南瓜拿鐵（Pumpkin Scotch Latte）」，試著以威士忌熱調酒的形式，來體驗拿鐵咖啡的不同風情。

「蘇格蘭南瓜拿鐵」所需要的材料是100毫升熱牛奶、50毫升的濃縮咖啡，加入你喜歡的50毫升蘇格蘭威士忌，圖中我們以馥郁辛香料的「格蘭傑12年PX雪莉桶Lasanta」來示範，再加上50毫升的香料南瓜糖漿；攪拌均勻後加入鮮奶油，撒上一點肉桂粉，就是一杯最暖心的冬日調飲。

「蘇格蘭南瓜拿鐵」非常適合跟心愛的人依偎在家中輕鬆享用，也很適合作為情人節晚餐之後的熱飲。

●蘇格蘭南瓜拿鐵（Pumpkin Scotch Latte）材料：

． 50毫升威士忌

． 50毫升濃縮咖啡

． 50毫升香料南瓜糖漿．

． 100毫升熱牛奶

． 鮮奶油及肉桂做裝飾

●作法：將材料倒入咖啡杯中。攪拌均勻後加入鮮奶油和一點肉桂粉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭南瓜拿鐵。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格蘭南瓜拿鐵。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

咖啡 蘇格蘭

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