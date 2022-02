凱莉和FENDI攜手設計 《慾望都市》續集包款將限量發售

在許多電影、影集中都可以看到劇組精心搭配的時尚服飾與配件等,尤其是主打人物風格強烈的影視作品,更是能讓觀眾邊隨著劇情帶入情緒,邊欣賞到最新的潮流趨勢、了解品牌經典設計。

HBO Max頻道《慾望都市》系列續集《And Just Like That》第一季日前播畢,有關注的影迷一定可以從中發現到許多時尚大牌的設計,尤其是品味向來獨特的女主角凱莉,她所使用的單品在歷年《慾望都市》相關的影視作品中都能掀起話題。其中最為人所熟知的品項之一,就是曾出現在2000年代初期的《慾望都市》中的FENDI Baguette包,這系列包款近年來也重新回到時尚舞台,成為許多年輕一代最愛的時尚單品。