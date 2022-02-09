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凱莉和FENDI攜手設計 《慾望都市》續集包款將限量發售

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
莎拉潔西凱派克飾演的凱莉在《慾望都市》系列續集《And Just Like That》中，拎她與FENDI特別合作打造的亮片Baguette包。圖／達志影像
莎拉潔西凱派克飾演的凱莉在《慾望都市》系列續集《And Just Like That》中，拎她與FENDI特別合作打造的亮片Baguette包。圖／達志影像

在許多電影、影集中都可以看到劇組精心搭配的時尚服飾與配件等，尤其是主打人物風格強烈的影視作品，更是能讓觀眾邊隨著劇情帶入情緒，邊欣賞到最新的潮流趨勢、了解品牌經典設計。

HBO Max頻道《慾望都市》系列續集《And Just Like That》第一季日前播畢，有關注的影迷一定可以從中發現到許多時尚大牌的設計，尤其是品味向來獨特的女主角凱莉，她所使用的單品在歷年《慾望都市》相關的影視作品中都能掀起話題。其中最為人所熟知的品項之一，就是曾出現在2000年代初期的《慾望都市》中的FENDI Baguette包，這系列包款近年來也重新回到時尚舞台，成為許多年輕一代最愛的時尚單品。

有鑒於這樣別具意義的緣分，這次因應《And Just Like That》的推出，FENDI和飾演凱莉的莎拉潔西卡派克也特別攜手為影集打造了一款紫紅色亮片Baguette包，搭配酒紅色皮革肩帶和FF包扣，眼尖的老粉絲在第九集應該都有發現它的身影。這款限量版Baguette包以FENDI 1999/2000秋冬系列中的原版包款為設計靈感來源，續寫當年《慾望都市》的經典造型，包身上飾滿大片立體紫紅色亮片，俏皮華麗，非常搶眼。這款包預計二月中在Fendi.com官網限量販售，如果想擁有跟凱莉一樣的包，記得設定鬧鐘準時刷新網頁喔！

莎拉潔西凱派克飾演的凱莉在《慾望都市》系列續集《And Just Like That》中，拎她與FENDI特別合作打造的亮片Baguette包。圖／達志影像
莎拉潔西凱派克飾演的凱莉在《慾望都市》系列續集《And Just Like That》中，拎她與FENDI特別合作打造的亮片Baguette包。圖／達志影像
FENDI紫紅色亮片Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI紫紅色亮片Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI紫紅色亮片Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI紫紅色亮片Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供

FENDI 慾望城市

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