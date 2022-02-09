蘇格蘭少數「一條龍」作業酒廠 羅曼德湖全系列換新裝

羅曼德湖酒廠全面改換新包裝，將酒廠名稱羅曼德湖（Loch Lomond）做為主標放置在中間，系列名稱邑極摩（Inchmurrin）以及邑極安（Inchmoan）作為副標放置在上方，避免掉不熟悉的消費者，將邑極摩與邑極安誤，認為酒廠名稱，讓辨識度更高，整體形象也更時尚大方。

羅曼德湖酒廠建立於1964年，期間曾因威士忌大蕭條而於1984年短暫關閉，但在Alexander Bulloch & GlenCatrine公司接手並於1987年重啟後，業務就蒸蒸日上至今，期間經過三次擴建，逐步形成現今的規模。

羅曼德湖是蘇格蘭少數可以「一條龍」作業的酒廠，從威士忌的釀造本身到後端的裝瓶貼標，都可以獨立完成。更特別的是，他們同時擁有兩種不同型態的銅製蒸餾器（Pot Still）以及兩座連續式蒸餾器（Continuous Still），因此可以同時生產麥芽新酒與穀物新酒。這也表示羅曼德湖可以不透過交換與採購，釀出自己的單一麥芽威士忌、單一穀物威士忌與調和式威士忌，100%掌控風味與品質。

羅曼德湖酒廠將旗下酒款分為3系列。「羅曼德湖經典——輕泥煤系列Loch Lomond」，泥煤含量約25 PPM，主要使用由傳統銅製壺式蒸餾器（Pot Still）以及圓柱型頂部蒸餾器（Straight Neck Pot Stills，另譯「直頸型蒸餾器」）兩者蒸餾出來的新酒（New Make）陳釀而成，是羅曼德湖的主力威士忌品牌，目前常態品項共有12年、14年、18年、21年、30年共5款威士忌引進台灣。

「羅曼德湖邑極摩——無泥煤系列Inchmurrin」，以羅曼德湖上之島嶼邑極摩命名，邑極摩為英倫群島中最大淡水湖島嶼，並被形容為「草島」。邑極摩系列使用圓柱型頂部蒸餾器蒸餾出的新酒陳釀而成，以「Fruit & Sweet」為宗旨，提供消費者清新順口的好選擇，目前在台主力酒款為羅曼德湖邑極摩12年。

「羅曼德湖邑極安——重泥煤系列Inchmoan」泥煤含量約50 PPM，以羅曼德湖上之島嶼邑極安命名，「邑極安Inch-moan」在蘇格蘭蓋爾語中意指「泥煤之島」。邑極安的創造，是向泥煤之島的歷史與傳承致敬；使用由傳統銅製壺式蒸餾器以及圓柱型頂部蒸餾器兩者蒸餾出來的新酒陳釀而成，目前在台主力酒款為羅曼德湖邑極安12年。

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