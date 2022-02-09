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擁有當紅長方形外觀 孫藝珍、林心如都愛Valentino新包
紅了幾季的腋下包潮流還未消退，今年再度延續之餘，更結合了另外一大趨勢，就是「長方形包身」。Valentino可以說是引領這波流行的代表，從今年早春開始就推出了一款長方形的腋下包，搭配品牌金屬Logo，簡約俐落又不失霸氣，預計將會成為今年的洗版包款之一。
Valentino Garavani今年新推出的Loco'包款，主打長方形包身，正中央以復古黃銅Vlogo Signature釦飾點綴，附上可拆卸的皮革手柄和復古黃銅整飾標誌性滑動鍊帶，方便手提以及肩背二種搭配方式，也兼具典雅和奢華感。配色方面選擇也多多，有像是檸檬黃、玫瑰粉等搶眼糖果色，當然經典的黑色也是少不了的。
最近包含品牌大使「孫仙」孫藝珍、安海瑟威、林心如、李函等人都以Valentino Garavani Loco'包款搭配造型，低調俐落中又具備高度品牌識別度，完全是越看越生火啊！
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