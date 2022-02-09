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擁有當紅長方形外觀 孫藝珍、林心如都愛Valentino新包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Valentino Garavani今年新推出的Loco'包款，主打長方形包身，正中央以復古黃銅Vlogo Signature釦飾點綴，附上可拆卸的皮革手柄和復古黃銅整飾標誌性滑動鍊帶。圖／Valentino提供
Valentino Garavani今年新推出的Loco'包款，主打長方形包身，正中央以復古黃銅Vlogo Signature釦飾點綴，附上可拆卸的皮革手柄和復古黃銅整飾標誌性滑動鍊帶。圖／Valentino提供

紅了幾季的腋下包潮流還未消退，今年再度延續之餘，更結合了另外一大趨勢，就是「長方形包身」。Valentino可以說是引領這波流行的代表，從今年早春開始就推出了一款長方形的腋下包，搭配品牌金屬Logo，簡約俐落又不失霸氣，預計將會成為今年的洗版包款之一。

Valentino Garavani今年新推出的Loco'包款，主打長方形包身，正中央以復古黃銅Vlogo Signature釦飾點綴，附上可拆卸的皮革手柄和復古黃銅整飾標誌性滑動鍊帶，方便手提以及肩背二種搭配方式，也兼具典雅和奢華感。配色方面選擇也多多，有像是檸檬黃、玫瑰粉等搶眼糖果色，當然經典的黑色也是少不了的。

最近包含品牌大使「孫仙」孫藝珍、安海瑟威、林心如、李函等人都以Valentino Garavani Loco'包款搭配造型，低調俐落中又具備高度品牌識別度，完全是越看越生火啊！

Valentino Garavani Loco'包，78,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Loco'包，78,500元。圖／Valentino提供
kiwi李函示範Valentino Garavani Loco'包款。圖／摘自IG
kiwi李函示範Valentino Garavani Loco'包款。圖／摘自IG
孫藝珍示範Valentino Garavani Loco'包款。圖／摘自IG
孫藝珍示範Valentino Garavani Loco'包款。圖／摘自IG
Valentino Garavani Loco'包，78,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Loco'包，78,500元。圖／Valentino提供
安海瑟威示範Valentino Garavani Loco'包款。圖／摘自IG
安海瑟威示範Valentino Garavani Loco'包款。圖／摘自IG
林心如示範Valentino Garavani Loco'包款。圖／摘自IG
林心如示範Valentino Garavani Loco'包款。圖／摘自IG
今年新推出的Valentino Garavani Loco'包款，展現腋下包、長方形包身兩大潮流。圖／摘自IG
今年新推出的Valentino Garavani Loco'包款，展現腋下包、長方形包身兩大潮流。圖／摘自IG
Valentino Garavani今年新推出的Loco'包款，主打長方形包身，正中央以復古黃銅Vlogo Signature釦飾點綴，附上可拆卸的皮革手柄和復古黃銅整飾標誌性滑動鍊帶。圖／Valentino提供
Valentino Garavani今年新推出的Loco'包款，主打長方形包身，正中央以復古黃銅Vlogo Signature釦飾點綴，附上可拆卸的皮革手柄和復古黃銅整飾標誌性滑動鍊帶。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Loco'包，78,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Loco'包，78,500元。圖／Valentino提供

品牌 標誌 孫藝珍 林心如

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