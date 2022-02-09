擁有當紅長方形外觀 孫藝珍、林心如都愛Valentino新包

紅了幾季的腋下包潮流還未消退，今年再度延續之餘，更結合了另外一大趨勢，就是「長方形包身」。Valentino可以說是引領這波流行的代表，從今年早春開始就推出了一款長方形的腋下包，搭配品牌金屬Logo，簡約俐落又不失霸氣，預計將會成為今年的洗版包款之一。

Valentino Garavani今年新推出的Loco'包款，主打長方形包身，正中央以復古黃銅Vlogo Signature釦飾點綴，附上可拆卸的皮革手柄和復古黃銅整飾標誌性滑動鍊帶，方便手提以及肩背二種搭配方式，也兼具典雅和奢華感。配色方面選擇也多多，有像是檸檬黃、玫瑰粉等搶眼糖果色，當然經典的黑色也是少不了的。