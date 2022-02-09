粉紅風暴來襲！家樂福同步推出草莓季、櫻花季百款優惠

粉紅風暴來襲！家樂福2月份同步推出草莓季「草莓時光」與櫻花祭「櫻式浪漫」主題檔期，即日起至2月22日活動期間，推出超過100種吃的、喝的、用的商品，誠意十足讓粉紅控一進賣場就陷入瘋狂。

其中「草莓時光」商品以烘焙、零食為主打，除了每年一上架就被秒殺的「草莓寶盒」之外，更加碼推出了粉紅草莓生乳捲、杏仁草莓塔、草莓丹麥麵包等全系列產品，全都鋪上滿滿的大湖草莓。另外還有多款零食、飲品也都推出限定的草莓口味，包含哈瑞寶Q軟糖推出的100周年限定草莓軟糖、韓國草莓餅乾，網路熱買的台灣草屯農會果乾更是全台限量2,400包，展現滿滿夢幻浪漫風情。