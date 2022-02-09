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粉紅風暴來襲！家樂福同步推出草莓季、櫻花季百款優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福草莓季、櫻花祭超過100種商品讓粉紅控進賣場就想狂掃一波。圖／家樂福提供
家樂福草莓季、櫻花祭超過100種商品讓粉紅控進賣場就想狂掃一波。圖／家樂福提供

粉紅風暴來襲！家樂福2月份同步推出草莓季「草莓時光」與櫻花祭「櫻式浪漫」主題檔期，即日起至2月22日活動期間，推出超過100種吃的、喝的、用的商品，誠意十足讓粉紅控一進賣場就陷入瘋狂。

其中「草莓時光」商品以烘焙、零食為主打，除了每年一上架就被秒殺的「草莓寶盒」之外，更加碼推出了粉紅草莓生乳捲、杏仁草莓塔、草莓丹麥麵包等全系列產品，全都鋪上滿滿的大湖草莓。另外還有多款零食、飲品也都推出限定的草莓口味，包含哈瑞寶Q軟糖推出的100周年限定草莓軟糖、韓國草莓餅乾，網路熱買的台灣草屯農會果乾更是全台限量2,400包，展現滿滿夢幻浪漫風情。

而「櫻式浪漫」檔期則以居家日用品為主，主打妮維雅粉嫩嫩潤白水凝乳櫻花風味，其他還有洗髮精、沐浴乳、衣物柔軟精，甚至是漱口水都加入淡雅的櫻花香氣，還有多達百項的商品推出買1送1優惠，讓居家生活也散發出粉紅氛圍。家樂福會員購買指定商品滿688元，更可加碼以499元購買價值1,200元內含櫻花風味的歐舒丹護手霜1組，還有多項商品紅利點數20倍送的優惠。

家樂福「草莓時光」以烘焙、零食為主打，除了超熱賣的「草莓寶盒」，更加碼推出了粉紅草莓生乳捲、杏仁草莓塔、草莓丹麥麵包等全系列產品。圖／家樂福提供
家樂福「草莓時光」以烘焙、零食為主打，除了超熱賣的「草莓寶盒」，更加碼推出了粉紅草莓生乳捲、杏仁草莓塔、草莓丹麥麵包等全系列產品。圖／家樂福提供
家樂福「櫻式浪漫」以居家日用品為主，讓你窩在家也能隨時散發出粉紅氛圍。圖／家樂福提供
家樂福「櫻式浪漫」以居家日用品為主，讓你窩在家也能隨時散發出粉紅氛圍。圖／家樂福提供

櫻花 零食 家樂福

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