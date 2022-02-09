吃烤鴨、送石斑菲力！六福萬怡慶開工大方送

春節連假後，上班族更需要吃好料補充元氣。台北六福萬怡酒店推出「粵亮迎春海天雙饗」活動，即日起至3月31日，平日點選「靓皮烤鴨二吃」2,380元+10%，就送「海石斑菲力料理」690元+10%；若是假日用餐則贈「烤鴨第三吃」，可從荔灣艇仔鴨架小米粥、風沙韭銀炒鴨絲、翠玉白塔香爆鴨架、烈火白菜豆腐鴨架湯、蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆等風味料理「五選一」。

六福萬怡粵亮廣式料理聞名的「靓皮烤鴨」，因結合跳跳糖新奇口感成為饕客必點美味，其中的「片皮鴨」，以菠菜馬告、紅蘿蔔刺蔥及全麥老麵等三色餅皮，佐以招牌甜麵醬、金蒜燒鴨醬、蜂蜜金桔醬，還有花生粉跳跳糖、桂花情人果、哈密瓜等多種配料，同時吃到經典及創意風味。

另一道熱選菜色「海石斑菲力料理」，石斑肉質細緻，低脂肪、高蛋白、富含各種營養素，主廚提供琉璃炒(清炒)、橄欖菜炒、雲腿金蒜蒸、豆撈白玉蒸等4種不同風味料理選擇，也是不少饕客聚餐必選菜色。

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