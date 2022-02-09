單周賣破5千顆！台北國賓「炸元宵」限量開賣

元宵節俗稱「小過年」，吃完熱呼呼、圓滾滾的元宵之後，代表圓圓滿滿的新年正式開始。除了提燈籠、猜燈謎，元宵節最應景美食當屬「炸元宵」，從飯店到各門店現在都能看到「搖元宵」的畫面，若不想自理，也能約著情人享用情人餐、以元宵甜蜜收口。

元宵節將於2月15日到來，台北國賓大飯店的炸元宵超搶手，曾創下單周銷售5千顆以上的紀錄，今年仍依循往例，推出內餡綿密的紅豆、芝麻、花生三種口味，手工桿製酥炸，即日起在台北國賓川菜廳開放預訂，限量50盒、售完為止。

流傳千年的中國元宵，也是古代未婚男女藉著賞花燈、尋找對象的「隱形情人節」。台北亞都麗緻大飯店天香樓首度推出「元宵情綵」，活動期間點購3,600元以上套餐兩客，特別禮遇香檳冷泡茶2杯、情人小圓鏡、時令草莓奶酪，以及套餐甜點升等酥炸元宵等。

新東陽則自即起至15日於全台指定門市舉辦傳統技藝─手工拖拉元宵活動，除了專業師傅實演，也販售現炸元宵，今年加碼推出兩款虎年限定提燈。

新東陽舉辦拖拉元宵已長達30多年，新鮮糯米經浸泡、研磨與脫水成粉等多道工序後，搭配獨家特製內餡，再經專業師傅的拖拉技巧與力道，均勻裹上層層糯米粉，細緻的工法讓元宵在烹煮時散發糯米自然香氣。口味除經典芝麻、花生外，還有棗泥、豆沙、桂花等，外皮也有傳統糯米與健康紫米兩種選擇。