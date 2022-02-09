有氣質又襯亞洲人膚色 YSL推出一系列奶茶色包款

溫暖優雅的「奶茶色」向來是許多女性最愛色系之一，今年Saint Laurent就特別因應西洋情人節，精選早春一系列奶茶色的包款，推薦給喜歡氣質風格的消費者。

溫柔醇厚的奶茶色其實很襯亞洲女性膚色的顏色，而且百搭的特性不受季節限制。Saint Laurent本次精選的奶茶色包款，風格多元、尺寸也各異，包含熱賣人氣「斷貨王」Le 5 à 7腋下包、品牌大使Rose朴彩英曾在廣告中搭配使用的Solferino包、標誌性Niki和Loulou Puffer包、典雅正式感的Cassandra包，以及短夾、卡夾等小皮件多品項，一次滿足喜歡Monogram Logo裝飾款或是低調風格的人。