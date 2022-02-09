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有氣質又襯亞洲人膚色 YSL推出一系列奶茶色包款

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年Saint Laurent特別因應西洋情人節，精選早春一系列奶茶色的包款，推薦給喜歡氣質風格的消費者圖／Saint Laurent提供
今年Saint Laurent特別因應西洋情人節，精選早春一系列奶茶色的包款，推薦給喜歡氣質風格的消費者圖／Saint Laurent提供

溫暖優雅的「奶茶色」向來是許多女性最愛色系之一，今年Saint Laurent就特別因應西洋情人節，精選早春一系列奶茶色的包款，推薦給喜歡氣質風格的消費者。

溫柔醇厚的奶茶色其實很襯亞洲女性膚色的顏色，而且百搭的特性不受季節限制。Saint Laurent本次精選的奶茶色包款，風格多元、尺寸也各異，包含熱賣人氣「斷貨王」Le 5 à 7腋下包、品牌大使Rose朴彩英曾在廣告中搭配使用的Solferino包、標誌性Niki和Loulou Puffer包、典雅正式感的Cassandra包，以及短夾、卡夾等小皮件多品項，一次滿足喜歡Monogram Logo裝飾款或是低調風格的人。

而且這些奶茶色包款顏色還有深淺差異，就像是不同配方的奶茶，有的茶色較濃郁，有的則是偏向膚色，展現更柔美清新的質感。

Solferino奶茶色頂級小牛皮小型肩背包，83,500元。圖／Saint Laurent提供
Solferino奶茶色頂級小牛皮小型肩背包，83,500元。圖／Saint Laurent提供
Niki Baby奶茶色鍊條小型肩背包，71,900元。圖／Saint Laurent提供
Niki Baby奶茶色鍊條小型肩背包，71,900元。圖／Saint Laurent提供
Vanity 80’S 奶茶色菱格紋化妝盒包，51,300元。圖／Saint Laurent提供
Vanity 80’S 奶茶色菱格紋化妝盒包，51,300元。圖／Saint Laurent提供
奶茶色粒面小牛皮卡夾，12,000元。圖／Saint Laurent提供
奶茶色粒面小牛皮卡夾，12,000元。圖／Saint Laurent提供
YSL Logo奶茶色小牛皮短夾，18,400元。圖／Saint Laurent提供
YSL Logo奶茶色小牛皮短夾，18,400元。圖／Saint Laurent提供
Le 5 à 7奶茶色光滑小牛皮腋下包，62,350元。圖／Saint Laurent提供
Le 5 à 7奶茶色光滑小牛皮腋下包，62,350元。圖／Saint Laurent提供
Cassandra奶茶色小牛皮中型肩背包，90,500元。圖／Saint Laurent提供
Cassandra奶茶色小牛皮中型肩背包，90,500元。圖／Saint Laurent提供
Loulou Puffer奶茶色柔軟小羊皮小型鍊條包，80,900元。圖／Saint Laurent提供
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