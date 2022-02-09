De Beers化身光之鍊金術士！突破以往的最新高級珠寶
光，是一股無形的能量，也是鑽石生命力的來源。光本身的存在透過反射、折射和吸收，化為各種顏色和形狀；鑽石的瑰麗就是將這種能量釋放到極致的大自然之美。De Beers Jewellers從這種自然且充滿魔力的元素汲取靈感， 創作出全新高級珠寶系列The Alchemist of Light，以鑽石書寫光的各種可能，共包含7套共45件獨一無二的高級珠寶作品；首個篇章共兩套珠寶於年初巴黎高級訂製時裝周搶先曝光亮相，第二部分的作品將於7月份的巴黎高級訂製時裝周時推出。
率先曝光的兩套珠寶中一組名為Atomique，顧名思義，7件充滿創意的設計以分子結構概念，由幾何圖形和抽象主題組成：包鑲的圓形明亮式切割鑽石和宛如 「氣泡」的密釘鑲鑽拱形圓頂代表著原子，與象徵晶格結構的刀鋒形柱體彼此相交，透過剔透的白鑽突顯鑽石稜鏡結構的天然純淨本質。領片項鍊共鑲嵌1,907顆鑽石，中央內部無瑕的主鑽重達18.57克拉。單鑽戒指彰顯中央11.03克拉圓形明亮式主鑽之美，開放式指間戒則以兩個猶如衛星般漂浮於空中的圖案形成鮮明對比。另一款密釘鑲鑽頸鍊，垂綴著一條鑽石線條，可垂墜於胸前或美背上，還能轉換作為耳環配戴。
而以從山峰或烏雲背後透出的萬丈光芒為靈感的Light Rays套組，共9件珠寶，以閃耀的橘色、黃色和銀色的陽極氧化鈦扇形圖案刻畫猶如太陽光耀眼四射的壯麗景緻，點綴鑲嵌白鑽的鍍黑銠白金光柱線條，彷彿陰影間透出的閃耀光芒。而精湛的微型鉸接技術更讓金屬線條和成排的鑽石可以自由地獨立移動，配戴起來視覺效果令人迷醉。這也是De Beers Jewellers首次採用鈦金屬創作的珠寶作品，透過「陽極氧化」的手法調製出不同色調，過程需要非常仔細謹慎。
Light Rays套組中多件作品採用可轉換式設計，例如中央鑲嵌一枚4.22克拉雷地恩式切割帶褐色的黃鑽的領片項鍊，黑色領片部分可拆下，繁簡由人。流蘇吊墜項鍊的吊墜可拆下作為包包的吊飾；鑲嵌1.08 克拉的正方祖母綠式切割豔彩橘黃鑽的皇冠造型套裝戒指（Jacket Ring），戒指外圈的Light Rays圖案則可拆下變換出三種配戴方式。
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