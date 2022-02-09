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只送不賣！必勝客推出「好運比薩枕」 網友：越看越餓
因多次推出特色口味比薩，被網友譽為「創意無極限」的連鎖比薩「必勝客」再度發揮特色，推出週邊產品「好運比薩枕」，以招牌的「超級總匯比薩」為基礎，重現完整比薩造型與豐富配料，陪伴粉絲度過辦公室或居家的休息時光，限參加粉絲團活動才能獲得，只送不賣。
必勝客本次推出的「好運比薩枕」，將圓形抱枕與比薩特色相互結合，並選用12吋的「超級總匯比薩」作為造型，除了烤得金黃的餅皮外，還可見到義大利肉腸、美式臘腸、蘑菇、青椒、火腿等豐富配料，完整重現細節。除了可作為午睡枕、靠枕或座墊枕外，獨特的造型也為比薩迷的生活增添樂趣。
必勝客指出，「好運比薩枕」乃是只送不賣的產品。PK雙饗卡會員自即日起至2月22日期間，凡購買星級白醬海鮮比薩並取餐成功就可參加抽獎，共計將抽選出10名幸運得主，各獲得好運比薩枕1個。隨著活動公佈後，粉絲也紛紛留言表示「越看越餓」、「會不會睡到流口水？」、「可以加價購嗎？立刻想要」、「自帶喜感的抱枕」
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