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熱賣到台灣緊急追加 今年必備的帽T就是BOSS這一件！
濕濕冷冷的春季，很多人不喜歡有點麻煩的層層穿搭和太繁複的配件，這時候一件有厚度的帽T暖度夠又可以適當的遮風擋雨，非常方便又有型。
今年時尚品牌BOSS推出全明星陣容#BeYourOwnBOSS廣告形象企劃，邀請韓星李敏鎬、超模Kendall Jenner與Hailey Bieber、TikTok網紅Khaby Lame等人共襄盛舉，以此宣告品牌更年輕化的嶄新篇章。此外，最近大家應該也都可以在社群平台上看到，許多時尚名人都換上BOSS新推出的標誌經典帽T造型，包括品牌大使雷神克里斯漢斯沃、日本女星渡邊直美、NBA球星「湯神」Klay Thompson、時尚名人Chiara Ferragni與老公歌手Fedez、紐約舉牌哥Dude with Sign-Seth Phillips與虛擬網紅Nobody Sausage、百歲時尚奶奶Iris Apfel，以及台灣男星曹佑寧、范少勳、連晨翔等人。
也因為這一波社群洗版潮，讓商品詢問度大大提升，據了解台灣方面也緊急追加件數。這款帽T顏色有黑、白、卡其色，各以白色或黑色的BOSS logo點綴，簡約大方又百搭時髦，堪稱是今年必備的一件帽T代表單品！台灣預計將會販售黑、卡其兩色。
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