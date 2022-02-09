熱賣到台灣緊急追加 今年必備的帽T就是BOSS這一件！

濕濕冷冷的春季，很多人不喜歡有點麻煩的層層穿搭和太繁複的配件，這時候一件有厚度的帽T暖度夠又可以適當的遮風擋雨，非常方便又有型。

今年時尚品牌BOSS推出全明星陣容#BeYourOwnBOSS廣告形象企劃，邀請韓星李敏鎬、超模Kendall Jenner與Hailey Bieber、TikTok網紅Khaby Lame等人共襄盛舉，以此宣告品牌更年輕化的嶄新篇章。此外，最近大家應該也都可以在社群平台上看到，許多時尚名人都換上BOSS新推出的標誌經典帽T造型，包括品牌大使雷神克里斯漢斯沃、日本女星渡邊直美、NBA球星「湯神」Klay Thompson、時尚名人Chiara Ferragni與老公歌手Fedez、紐約舉牌哥Dude with Sign-Seth Phillips與虛擬網紅Nobody Sausage、百歲時尚奶奶Iris Apfel，以及台灣男星曹佑寧、范少勳、連晨翔等人。