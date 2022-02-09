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開箱台中新旅店「OLAH悅樂」！限時快閃價2,200元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
適合雙人入住的活力客房，限時優惠平日入住2,200元。圖／Klook提供
適合雙人入住的活力客房，限時優惠平日入住2,200元。圖／Klook提供

３月底將有全新酒店開進台中！遠雄集團旗下的「OLAH悅樂旅店」將於3月23開幕，鎖定追求獨特住宿體驗的年輕世代，兼容台中舊城街區的歷史特色和新潮設計，帶給旅客既復古又華麗的輕奢華體驗。Klook同步獨家搶先開賣，即日起開放預訂，雙人房快閃價2,200元起。

遠雄集團旗下全新飯店品牌「悅樂旅店OLAH Poshtel」，繼2020年於花蓮開幕首間「OLAH悅樂旅店」後，今年再鎖定有濃厚歷史文化的台中舊城區，「OLAH悅樂旅店」台中館位置緊鄰台中火車站，交通便利，同時結合了獨特的在地元素，融合台中舊城區獨具風格的街區文化和歷史建築，借鏡1920年代Art Deco元素，大量運用幾何線條、放射性圖案，以及彩繪玻璃，打造出具有復古華麗的輕奢華旅店風格。

「OLAH悅樂旅店」台中館全館共41間客房，包括一般飯店房型與背包客鋪位；飯店也導入自動入住設備，即時再晚抵達飯店也不必擔心，館內另設有完善的共享廚房、寬敞舒適的工作區與閱讀區，以及自助洗衣房，方便入住較多天的旅客清洗衣物。

飯店房型提供兩單人床與一大床的雙人客房，以及四個單人床與兩大床的四人客房，其中，配有四個單人床的歡樂四人房，設計有小隔樓與月亮造型躺椅，搭配繽紛配色超吸睛，若要打卡建議可優先選住。

「OLAH悅樂旅店」台中館3月23日開幕，Klook即日起限時6天獨家搶先開賣，可直接選定3月23日、第一時間搶先開箱台中最新的潮流旅店。其中，雙人入住的兩小床陽光客房或是一大床的活力客房，原價6,000元，平日含早餐限時優惠2,200元；原價8,000元的精彩與歡樂四人房房型，平日含早餐3,600元；6月底前入住，再送下午茶或OLAH悅樂旅店特調雞尾酒。

相關資訊可查：https://www.klook.com/zh-TW/hotels/detail/677088-olah-poshtel-taichung/?check_in=2022-03-23&check_out=2022-03-24

寬敞舒適的工作區與閱讀區，滿足不同的休憩需求。圖／Klook提供
寬敞舒適的工作區與閱讀區，滿足不同的休憩需求。圖／Klook提供
Klook即日起獨家搶先開賣「OLAH悅樂旅店」台中館。圖為3D示意圖。圖／Klook提供
Klook即日起獨家搶先開賣「OLAH悅樂旅店」台中館。圖為3D示意圖。圖／Klook提供
歡樂四人房平日入住3,600元，小閣樓與月亮造型躺椅超吸睛。圖／Klook提供
歡樂四人房平日入住3,600元，小閣樓與月亮造型躺椅超吸睛。圖／Klook提供

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