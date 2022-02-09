情人節脫單有譜！格蘭父子復古風心測教你選對烈酒助攻

西洋情人節即將到來，正在苦思如何脫單？格蘭父子以時下熱門的復古日式酒店為時空背景，設計情人節限定脫單心理測驗，運用淺意識第一眼找出最適合你的脫單攻略，選對約會場景、勇敢追愛，再搭配格蘭父子旗下大勢酒款推薦攻略，為兩人的曖昧氛圍補上一計關鍵微醺助攻。

選擇A——熱毛巾

走入日式酒店必不可少的迎賓行為便是為客人遞上暖手而不燙手的熱毛巾，不僅是為了清潔雙手，更是用細膩的服務態度展現賓至如歸的體貼。選擇熱毛巾的你將會遇到一位細心體貼、溫暖如天使般的對象，相處中時時能感受到甜蜜問候與暖心陪伴。建議您主動約他到極具浪漫氛圍的餐酒館，為對方準備一瓶格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，共同啜飲清亮的緋紅酒液、蜜餞與梅子馥郁的香氣催化曖昧氛圍，多汁蘋果與果乾交織的甜蜜口感連天使都忍不住偷嚐一口，不但能展現不凡品味，讓對方眼睛為之一亮，更有助點燃彼此的興趣好感，並期待一同踏上一趟浪漫的冒險旅程。

選擇B——書報雜誌

日式酒店內時常備有外語書報雜誌，不僅是為了與客人產生話題與交流，更是有助於讓客人舒坦地聊起家鄉故事、一解思鄉之情。留意到書報雜誌的你，善於觀察細節更對各地文化、趣事十分感興趣。你將會遇到一位文質彬彬、高雅不俗的對象，有著相似興趣的你們，建議配上蘊藏著珍奇酒廠故事的百富故事系列12年糖心橡木單一麥芽威士忌，兩個有故事的人一同品飲乘載著故事的酒液，嚐起來格外浪漫風雅。聞香時的甘美麥芽香氣，如同正在萌芽的愛情；酒液經過過桶後帶有蜜餞、椰香和香草味，讓風味更具層次感、豐富美妙，就像彼此交流擦出的火花，燦爛而美好，讓你們萌生共譜屬於一段甜蜜故事的念想。

選擇C——卡拉OK機

日式酒店中特有的活動便是唱卡拉OK，悠揚的歌聲瀰漫在歡聲笑語的氛圍中，總能快速讓客人卸下心防，很自然地拉近人與人的距離。第一眼若是看到卡拉OK機，表示你遇到的對象將會是一位平易近人、備受朋友喜愛的對象，你們可以相約到夜市或是老街來場輕鬆的半日約會，逛著琳瑯滿目的小販、玩著趣味的小遊戲，嘻笑玩樂中，兩人的眼中彷彿只有彼此。玩累了，再找個餐廳品嚐平民美食，這時建議選擇格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌，精選至少8年的高品質佳釀，經由雪莉桶過桶熟成後，桂圓香氣撲鼻，入喉後甘甜滑順，就如兩人相處時舒服自在的關係。甜蜜碰杯邊聊起玩遊戲的過程，歡笑聲中浪漫分食，將曖昧氛圍推到最高點，讓人好感倍增。

選擇D——水果切盤

造訪日式酒店時，桌上常見食物不是點心而是水果切盤，是為了讓客人們藉由攝取水果中的養分，幫助代謝血液中的酒精，讓客人能夠更無拘束地享受微醺歡樂氣氛。如果是水果拼盤吸引了你的目光，代表你將在朋友聚會上遇上一位善於炒熱氣氛、盡興享樂的目標對象，他不僅是朋友眼中的開心果，更有著活潑的微笑和充滿感染力的熱情，和他在一起總是笑聲不斷！最適合來場球場或比賽型約會，共同感受競技的熱血張力、一起為喜歡的隊伍加油、擊掌，快速拉近彼此距離，歡樂氣氛中建議搭配三隻猴子三重麥芽威士忌，喝法多變無拘束，不管是純飲、加入蘇打水或薑汁汽水調製都好玩，讓彼此以放鬆的方式，一同關注賽事刺激比拼到最後一刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康