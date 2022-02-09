元宵湯圓用「吸」的！萬波快閃推薑汁紅白小湯圓

春節連假剛結束，即將迎來元宵節。萬波島嶼紅茶快閃推新品，將傳統的紅白小湯圓裝進手搖杯中，推出「薑汁紅白小湯圓」，元宵節吃湯圓今年可以改用「吸」的。

擅長將傳統甜點變身手搖飲的萬波島嶼紅茶，在元宵節即將來臨前夕，推出「薑汁紅白小湯圓」，老薑現煮的薑汁，加入傳統紅白小湯圓，溫暖又應景；此外，紅白小湯圓也可以任意搭配在奶茶或那堤類的飲品中，無論是萬波超人氣飲品「蘭葉那堤」、剛回歸的「芋頭鮮奶」、或是經典的「萬波奶茶」，都可以用加料的方式搭配紅白小湯圓（+10元）；萬波也同步販售「黑糖薑茶」，是寒冷冬天的美好選擇。

「薑汁紅白小湯圓」、「黑糖薑茶」將在2/10（四）起於全台萬波門市開賣，售價皆為45元（僅販售中杯），兩款新品甜度固定、只有提供溫熱飲的選擇。外送平台與你訂線上點餐系統同步上架販售。