聽新聞
test
0:00 / 0:00
絕對秒斷貨！蘭蔻情人節限定愛心唇膏 出手就告白成功
正準備向女生告白嗎？那就送上滿滿的愛心吧！蘭蔻最熱賣的絕對完美唇膏，特別推出的2022情人節絲絨限定款，直接把唇膏體變成愛心形狀，用脣膏說出「愛妳」的滿滿含義，還有2款全新色選，保證送出首都不會出錯，預計又會秒殺，還得要儘快出手。
蘭蔻每年的情人節限定相關唇膏，都會引發搶購，譬如去年的皮革唇膏，開賣10分鐘就斷貨。今年的2022情人節絲絨限定款絕對完美唇膏，有著絲絨材質的外殼，光是觸感就很迷人，心型膏體更是每次使用時，都會想起愛情的美好。
針對冬天流行的木質棕紅色系，推出2款新色號，包括#121木質復古紅棕、#912微醺醋栗酒紅，都是不會出錯的顏色。
而只要全台百貨專櫃，購買2支絕對完美唇膏，內含1支2022情人節絲絨限定款，就送心動印記禮盒，還加送超未來肌因賦活露5ml、唯我香水1.2ml。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言