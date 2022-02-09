絕對秒斷貨！蘭蔻情人節限定愛心唇膏　出手就告白成功

正準備向女生告白嗎？那就送上滿滿的愛心吧！蘭蔻最熱賣的絕對完美唇膏，特別推出的2022情人節絲絨限定款，直接把唇膏體變成愛心形狀，用脣膏說出「愛妳」的滿滿含義，還有2款全新色選，保證送出首都不會出錯，預計又會秒殺，還得要儘快出手。

蘭蔻每年的情人節限定相關唇膏，都會引發搶購，譬如去年的皮革唇膏，開賣10分鐘就斷貨。今年的2022情人節絲絨限定款絕對完美唇膏，有著絲絨材質的外殼，光是觸感就很迷人，心型膏體更是每次使用時，都會想起愛情的美好。

針對冬天流行的木質棕紅色系，推出2款新色號，包括#121木質復古紅棕、#912微醺醋栗酒紅，都是不會出錯的顏色。