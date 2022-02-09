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疫情、數位化雙夾攻 藝文產業遭逢困境

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
圖說：人們因為新冠疫情，避免前往美術館、電影院等藝文場所，重傷藝文產業的收益。圖為法國藝術家米圖爾作品。（Photo by MarchalMithouardon Instagram）
圖說：人們因為新冠疫情，避免前往美術館、電影院等藝文場所，重傷藝文產業的收益。圖為法國藝術家米圖爾作品。（Photo by MarchalMithouardon Instagram）

新冠疫情造成藝文產業「前所為有的危機」！聯合國文教組織的報告稱，由於新冠肺炎蔓延全球，全球文創產業於2021年的產值幾乎減半。同時，藝文產業逐漸數位化，使得該產業的收益集中於跨國線上平台。藝術家們的生存境況愈發困難，甚至迫出走另謀它職，進而威脅到藝文創作的多元性。

疫情傷害文創生計

聯合國文教組織》報告指出，藝文產業是世界上經濟成長最快速的部門之一，但因為它們並非公、私部門的投資首選，已成為最脆弱的產業之一。在新冠肺炎尚未爆發的2018年，僅有全球「政府開發援助」（ODA）中，僅0.23%挹注於藝文產業。

衛報報導，在新冠疫情爆發後，民眾開始避免前往電影院、音樂廳或博物館等藝文場所，聯合國文教組織處長阿祖萊表示，新冠肺炎是「文化領域前所未有的危機」。儘管許多國家都祭出緊急補助措施，但全球藝文產業於2020年的總值還是下滑了7500億美元，並失去了約1千萬個工作機會。

報告呼籲，各國政府除了原有的補助之外，應將藝術家與文化專業人士視為一般勞動力，提供相同的勞工保護措施，並建議為文化工作者設定最低工資，同時提供更優渥的退休金與病假工資。

分潤失衡肥了串流

隨著科技進步，民眾打開電腦，就可以在串流平台追劇、享受電影，甚至一覽數位畫廊。而新冠疫情更加速了數位化的步調，居家上班、防疫措施等都讓民眾在家的時間大幅上升，對網路影音的需求也隨之升高。

然而，對大多數藝術家來說，數位化的藝文產業並沒有提供他們更好的待遇。報告指出，因為數位化從藝術創作、內容發送到群眾閱聽都佔據了重要地位，結果導致跨國的線上串流平台賺得盆滿缽滿，而藝術家們卻比以往都更難謀生。

聯合國文教組織奧托內說，「這狀況非常矛盾」，因為人們在全球的文化消費與依賴愈來愈高，但那些藝文內容創作者卻愈來愈邊緣。報告提出，目前仍需要採取行動去解決「流量媒體價值差距」，扭轉串流平台一把掌握藝文收入的狀況。

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新冠肺炎 疫情 藝術家

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