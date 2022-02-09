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蘇富比拍賣羅比威廉斯的Banksy、莫內睡蓮本周末登台展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
羅比威廉斯所收藏的班克斯「女孩與氣球」金屬版畫，估價200萬英鎊起。圖／蘇富比提供
羅比威廉斯所收藏的班克斯「女孩與氣球」金屬版畫，估價200萬英鎊起。圖／蘇富比提供

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）宣布即將於3月2日於倫敦舉辦的首場NOW當代藝術晚間拍賣，將由樂界傳奇羅比威廉斯（Robbie Williams）所收藏的三幅班克斯（Banksy）最為人熟悉的鉅作領銜：包括描繪兩個英國警察熱情相擁的經典之作「接吻的警察」，「惡搞油畫（直升機）」、以及被譽為英國最受歡迎的藝術品的「女孩與氣球」。而同日將登上倫敦現代及當代藝術晚間拍賣會的印象派巨擘莫內「睡蓮」與畢卡索「托腮女子半身像」（Buste de femme accoudée），也於昨日起於香港巡迴預展首次曝光。以上兩場拍賣的精選作品於2月12日起至13日止在台北展出（採預約制），並於2月22日起在倫敦預展。

此次倫敦「NOW 當代藝術晚間拍賣」是延續2021年於紐約舉辦的拍賣，以代最具前瞻性的藝術家過去20年的作品為主軸，當年創下完售白手套佳績，這也是自己也會作畫的羅比威廉斯首次在拍賣場上釋出藏品；這三件作品均誕生於街頭。「女孩與氣球」2002年首度出現在滑鐵盧橋（Waterloo Bridge）橋底，在2018年蘇富比拍賣會場中突然「自我摧毀」，成為首個在拍賣會上成交的即興表演藝術作品「垃圾桶中的愛」，並於2021年以破紀錄天價成交。威廉斯收藏的為首度登上拍場的金屬板。

班克斯「接吻的警察」是2004年在布萊頓亞伯特王子酒吧（Prince Albert Pub）的外牆面世之作，成為英國 LGBTQ+首都布萊頓的旅遊景點；壁畫原作於2014年經多次毀壞後被移走，這次是以畫布為媒材的「接吻的警察」首度出現二手市場。班克斯於2005年創作的「惡搞油畫（直升機）」，以兩架衝進鄉間的美軍波音AH-64阿帕奇直升機打破知名油畫的田園風光，表達了藝術家對戰爭的立場。

看好亞洲藏家對畢卡索與莫內作品的收藏潛力，首度於香港曝光的「睡蓮」，是莫內以吉維尼花園的睡蓮為主題的經典作品，創作於1914至1917年間。本作上一次拍賣為1978年，且自從1995年在日本三大博物館巡展後，未再公開展出過，本次受日本私人收藏委托上拍，非常難得。首登拍場的畢卡索「托腮女子半身像」作於1938年12月31日，此單色藝術之作融合當時他的兩位繆斯女神瑪莉德雷莎沃爾特（Marie-Thérèse Walter）與朵拉瑪爾（Dora Maar）身影，曾於於2012至2013年在紐約古根海姆博物館展出，是同類型的代表作。

梵谷「普羅旺斯的田園牧歌—一對戀人」，估價700萬英鎊起。圖／蘇富比提供
梵谷「普羅旺斯的田園牧歌—一對戀人」，估價700萬英鎊起。圖／蘇富比提供
畢卡索「托腮女子半身像」，估價1,000萬英鎊起。圖／蘇富比提供
畢卡索「托腮女子半身像」，估價1,000萬英鎊起。圖／蘇富比提供
羅比威廉斯所收藏的班克斯「惡搞油畫（直升機）」，估價250萬英鎊起。圖／蘇富比提供
羅比威廉斯所收藏的班克斯「惡搞油畫（直升機）」，估價250萬英鎊起。圖／蘇富比提供
睽違市場40年、來自日本藏家的莫內作品「睡蓮」，估價1,500萬英鎊起。圖／蘇富比提供
睽違市場40年、來自日本藏家的莫內作品「睡蓮」，估價1,500萬英鎊起。圖／蘇富比提供
羅比威廉斯所收藏的班克斯「接吻的警察」、「女孩與氣球」。圖／蘇富比提供
羅比威廉斯所收藏的班克斯「接吻的警察」、「女孩與氣球」。圖／蘇富比提供
傳奇音樂人羅比威廉斯首次在拍賣場上釋出藏品。圖／蘇富比提供
傳奇音樂人羅比威廉斯首次在拍賣場上釋出藏品。圖／蘇富比提供
羅比威廉斯所收藏的班克斯「接吻的警察」，估價250萬英鎊起。圖／蘇富比提供
羅比威廉斯所收藏的班克斯「接吻的警察」，估價250萬英鎊起。圖／蘇富比提供

警察 倫敦 直升機

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