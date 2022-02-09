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2022燈會就喝這一味！金牌台灣啤酒燈會限定版質感吸睛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
台灣啤酒「莓在pa－草莓啤酒」，以酸甜輕快口感，搭配討喜的粉色系視覺，為開工微醺「應援」。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台灣啤酒「莓在pa－草莓啤酒」，以酸甜輕快口感，搭配討喜的粉色系視覺，為開工微醺「應援」。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

今年台灣燈會在高雄，港都高雄除了有衛武營國家藝術文化中心推出一系列新春燈會藝術表演，本地啤酒龍頭、台灣啤酒並聯手中華文化總會，推出「金牌啤酒台灣燈會限定版」，以多彩、漸層的設計為瓶身帶來嶄新氣象，並採便利商店限量上市。

負責視覺設計的Onion Design將光視為正面能量，透過瓶身上的三個亮點，象徵發光高雄、聚光台灣、耀眼世界三層意義。同時三個圓點光芒與兩塊玻璃的形狀，也隱藏了中文字的「高」，帶出港都高雄的指涉；玻璃則象徵雖然因為疫情拉開了彼此的距離，但人與人終將透過以光之名的正能量，溫暖穿越。

金牌台灣啤酒燈會限定版已經在全台灣7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店，限量販售，台啤並加碼推出微醺系列「莓在pa－草莓啤酒」，新品將草莓的酸甜果香與麥香以黃金比例調合，帶出氣泡感、微甜的草莓單寧香氣和清爽風味，即日起並將在全台全家便利商店限量販售。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

三個圓點光芒與兩塊玻璃的形狀，也隱藏了中文字的「高」，帶出港都高雄的指涉。圖 / 翻攝自中華文化總會臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
三個圓點光芒與兩塊玻璃的形狀，也隱藏了中文字的「高」，帶出港都高雄的指涉。圖 / 翻攝自中華文化總會臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「金牌啤酒台灣燈會限定版」瓶身上印有2022台灣燈會在高雄的字樣，並採四大便利商店限定販售。圖 / 翻攝自中華文化總會臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「金牌啤酒台灣燈會限定版」瓶身上印有2022台灣燈會在高雄的字樣，並採四大便利商店限定販售。圖 / 翻攝自中華文化總會臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台灣啤酒聯手中華文化總會，推出「金牌啤酒台灣燈會限定版」，以多彩、漸層的設計帶來嶄新氣象。圖 / 翻攝自中華文化總會臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台灣啤酒聯手中華文化總會，推出「金牌啤酒台灣燈會限定版」，以多彩、漸層的設計帶來嶄新氣象。圖 / 翻攝自中華文化總會臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

台灣燈會 便利商店

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