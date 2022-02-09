光學大廠玩斜槓？徠卡推機械腕表 經典紅誘客上「手」

德系製品總給人嚴謹、精密的印象，雖然過往機械表以瑞士馬首是瞻，但近日德國光學大廠徠卡（LEICA）則宣佈正式推出兩款LEICA L1、LEICA L2機械手表，除了具備專利按壓式表冠，再將品牌經典的紅色融入細節，誘粉絲「出手」、也上「手」。

其實表款最早曾伴隨徠茲公園（Leitz Park）三期開幕，以及恩斯特·徠茲作坊（Ernst Leitz Werkstätten）的營運因而在2018年首度發表，而歷經近四年後正式投入量產，或可解讀為日耳曼民族的嚴謹風範、慢工出細活。

兩款手表的外觀是由曾為徠卡設計多款相機的阿希姆·海涅教授 (Professor Achim Heine）操刀，他並將徠卡鏡頭的諸多設計巧妙藏入指標、面盤刻度與精心設計的表冠造型，而表款的研發、設計、機芯與多數零件，則委由德國製造商Lehmann Präzision GmbH生產，以貫徹「德國製造」的精神，專業而精密。