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乘著藍綠色的蝴蝶翅膀飛進春天！梵克雅寶全新珠寶上市
隨著農曆春節，24節氣之首的「立春」於2月初到來之後，代表時序進入春季、冬天終結。經常以大然然豐富的季節變化和美態為珠寶設計靈感的法國品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也在此際推出全新Two Butterfly系列新作，吊墜、指間戒及耳環以澄黃明亮的黃K金和白K金打造，鑲嵌綠松石與璀璨鑽石的蝴蝶輕靈起舞，展開斑斕的翅膀，悠然於花間曼舞翩躚，呼應萬物甦醒的愉快韻律。
蝶舞花間的意象，象徵生機盎然的大自然；蝴蝶自1906年開始飛入梵克雅寶的花園，一直啟迪無窮想像：木材、彩漆、琺瑯、珍珠母貝、彩色寶石等，透過或是寫實或是風格化的手法，成為梵克雅寶經典的標誌之作，並於2001年開始，妝點成對的Two Butterfly系列。
今年新作選用色調清新的綠松石，指間戒及耳環均以不對稱的造型注入活力：兩隻蝴蝶分別以美鑽的光芒與綠松石的明彩為翅膀，經典的半開指尖戒，以一線圓滑牽起相對的蝴蝶；吊墜上立體質感的蝴蝶鑲嵌綠松石，追逐一顆熠熠生輝的美鑽，略微傾斜的蝶影讓吊墜配戴起來更顯靈動活潑。
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