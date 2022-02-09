從ROSÉ到賈靜雯女神全淪陷！Tiffany KNOT引領混搭潮

紐約珠寶品牌Tiffany & Co.自去年底開始全球陸續上市最新Tiffany Knot系列珠寶，以繩結為靈感，化為精緻的珠寶，除了攜手品牌代言人、精靈系女神安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）拍攝形象廣告，更邀請多位明星為品牌演繹Tiffany Knot系列珠寶，以不同風格展演個人時髦品味，包括雙金影后賈靜雯、實力派女演員温貞菱、新生代R&B小天后Julia吳卓源、金曲創作歌手孫盛希、新生代女星吳子霏與氣質女星陳語安等，單獨或堆疊配戴，演繹Tiffany Knot全新系列揉合力量與優雅的迷人設計。

象徵連繫的Tiffany Knot，繩結設計向品牌的創始地紐約致敬，透過堅固與充滿力量的金屬與繩結意象，與圓滑優雅的繩索輪廓形成鮮明對比，繩結尾段更以特定的角度切割，閃閃發亮的鋒利切面呈現獨特的時尚魅力，是一款剛柔並濟，兼具前衛與感性的精緻珠寶。每一款Tiffany Knot珠寶圓滑優雅的立體弧型都是大師級工匠的精心之作，鑲鑽款更需以精確角度手工鑲嵌鑽石，才能成就百搭日夜造型的珠寶，在充滿現代感的設計中可見品牌百年工藝的深厚底蘊。 孫盛希配戴Tiffany Knot系列18K玫瑰金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K玫瑰金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K玫瑰金手環，25萬1,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K玫瑰金寬版戒指，69,000元；18K玫瑰金窄版鑲戒指，63,000元。圖／Tiffany提供 賈靜雯配戴Tiffany Knot 18K金手環，25萬1,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Knot 18K金鑲鑽頸鍊，105萬5,000元。。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ配戴Tiffany Knot全新系列珠寶。圖／摘自藝人官方IG Tiffany Knot 18K玫瑰金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元。。圖／Tiffany提供 BLACKPINK成員ROSÉ配戴Tiffany Knot全新系列珠寶。圖／摘自藝人官方IG Tiffany Knot 18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元。。圖／Tiffany提供 温貞菱配戴Tiffany Knot系列18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K金手環，25萬1,000元；18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K金寬版戒指，69,000元。圖／Tiffany提供 陳語安配戴Tiffany Knot系列18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K金手環，25萬1,000元；18K金寬版戒指，69,000元；18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，63,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Knot 18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元。。圖／Tiffany提供 吳子霏配戴Tiffany Knot系列18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K金手環，25萬1,000元；18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K玫瑰金寬版戒指，69,000元；窄版鑲戒指，63,000元。圖／Tiffany提供 Julia吳卓源配戴Tiffany Knot系列18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K玫瑰金寬版戒指，69,000，18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，63,000元。圖／Tiffany提供