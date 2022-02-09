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從ROSÉ到賈靜雯女神全淪陷！Tiffany KNOT引領混搭潮

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany Knot系列剛柔並濟的時尚魅力席捲全球女星。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot系列剛柔並濟的時尚魅力席捲全球女星。圖／Tiffany提供

紐約珠寶品牌Tiffany & Co.自去年底開始全球陸續上市最新Tiffany Knot系列珠寶，以繩結為靈感，化為精緻的珠寶，除了攜手品牌代言人、精靈系女神安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）拍攝形象廣告，更邀請多位明星為品牌演繹Tiffany Knot系列珠寶，以不同風格展演個人時髦品味，包括雙金影后賈靜雯、實力派女演員温貞菱、新生代R&B小天后Julia吳卓源、金曲創作歌手孫盛希、新生代女星吳子霏與氣質女星陳語安等，單獨或堆疊配戴，演繹Tiffany Knot全新系列揉合力量與優雅的迷人設計。

象徵連繫的Tiffany Knot，繩結設計向品牌的創始地紐約致敬，透過堅固與充滿力量的金屬與繩結意象，與圓滑優雅的繩索輪廓形成鮮明對比，繩結尾段更以特定的角度切割，閃閃發亮的鋒利切面呈現獨特的時尚魅力，是一款剛柔並濟，兼具前衛與感性的精緻珠寶。每一款Tiffany Knot珠寶圓滑優雅的立體弧型都是大師級工匠的精心之作，鑲鑽款更需以精確角度手工鑲嵌鑽石，才能成就百搭日夜造型的珠寶，在充滿現代感的設計中可見品牌百年工藝的深厚底蘊。

孫盛希配戴Tiffany Knot系列18K玫瑰金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K玫瑰金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K玫瑰金手環，25萬1,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K玫瑰金寬版戒指，69,000元；18K玫瑰金窄版鑲戒指，63,000元。圖／Tiffany提供
孫盛希配戴Tiffany Knot系列18K玫瑰金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K玫瑰金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K玫瑰金手環，25萬1,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K玫瑰金寬版戒指，69,000元；18K玫瑰金窄版鑲戒指，63,000元。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Knot 18K金手環，25萬1,000元。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Knot 18K金手環，25萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金鑲鑽頸鍊，105萬5,000元。。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金鑲鑽頸鍊，105萬5,000元。。圖／Tiffany提供
BLACKPINK成員ROSÉ配戴Tiffany Knot全新系列珠寶。圖／摘自藝人官方IG
BLACKPINK成員ROSÉ配戴Tiffany Knot全新系列珠寶。圖／摘自藝人官方IG
Tiffany Knot 18K玫瑰金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元。。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元。。圖／Tiffany提供
BLACKPINK成員ROSÉ配戴Tiffany Knot全新系列珠寶。圖／摘自藝人官方IG
BLACKPINK成員ROSÉ配戴Tiffany Knot全新系列珠寶。圖／摘自藝人官方IG
Tiffany Knot 18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元。。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元。。圖／Tiffany提供
温貞菱配戴Tiffany Knot系列18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K金手環，25萬1,000元；18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K金寬版戒指，69,000元。圖／Tiffany提供
温貞菱配戴Tiffany Knot系列18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K金手環，25萬1,000元；18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K金寬版戒指，69,000元。圖／Tiffany提供
陳語安配戴Tiffany Knot系列18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K金手環，25萬1,000元；18K金寬版戒指，69,000元；18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，63,000元。圖／Tiffany提供
陳語安配戴Tiffany Knot系列18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K金手環，25萬1,000元；18K金寬版戒指，69,000元；18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，63,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元。。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元。。圖／Tiffany提供
吳子霏配戴Tiffany Knot系列18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K金手環，25萬1,000元；18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K玫瑰金寬版戒指，69,000元；窄版鑲戒指，63,000元。圖／Tiffany提供
吳子霏配戴Tiffany Knot系列18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K金鑲鑽手環，72萬5,000元；18K金手環，25萬1,000元；18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K玫瑰金寬版戒指，69,000元；窄版鑲戒指，63,000元。圖／Tiffany提供
Julia吳卓源配戴Tiffany Knot系列18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K玫瑰金寬版戒指，69,000，18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，63,000元。圖／Tiffany提供
Julia吳卓源配戴Tiffany Knot系列18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元；18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元；18K玫瑰金寬版戒指，69,000，18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，63,000元。圖／Tiffany提供

珠寶 Tiffany 品牌

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