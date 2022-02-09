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從ROSÉ到賈靜雯女神全淪陷！Tiffany KNOT引領混搭潮
紐約珠寶品牌Tiffany & Co.自去年底開始全球陸續上市最新Tiffany Knot系列珠寶，以繩結為靈感，化為精緻的珠寶，除了攜手品牌代言人、精靈系女神安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）拍攝形象廣告，更邀請多位明星為品牌演繹Tiffany Knot系列珠寶，以不同風格展演個人時髦品味，包括雙金影后賈靜雯、實力派女演員温貞菱、新生代R&B小天后Julia吳卓源、金曲創作歌手孫盛希、新生代女星吳子霏與氣質女星陳語安等，單獨或堆疊配戴，演繹Tiffany Knot全新系列揉合力量與優雅的迷人設計。
象徵連繫的Tiffany Knot，繩結設計向品牌的創始地紐約致敬，透過堅固與充滿力量的金屬與繩結意象，與圓滑優雅的繩索輪廓形成鮮明對比，繩結尾段更以特定的角度切割，閃閃發亮的鋒利切面呈現獨特的時尚魅力，是一款剛柔並濟，兼具前衛與感性的精緻珠寶。每一款Tiffany Knot珠寶圓滑優雅的立體弧型都是大師級工匠的精心之作，鑲鑽款更需以精確角度手工鑲嵌鑽石，才能成就百搭日夜造型的珠寶，在充滿現代感的設計中可見品牌百年工藝的深厚底蘊。
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