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孫娜恩露纖腰、曲線畢露照曝光 隔空比美超模 粉絲「我戀愛了！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
孫娜恩詮釋PUMA EXHALE高端瑜珈服。圖／摘自instagram
孫娜恩詮釋PUMA EXHALE高端瑜珈服。圖／摘自instagram

女團Apink成員之一的孫娜恩，近來參與多部戲劇演出，包含之前的《人間失格》以及最近正熱播中的《Ghost Doctor》，也躍上大螢幕主演電影，人氣正夯！而孫娜恩也同時替運動品牌拍攝新品美照，親自示範瑜珈服這樣搭配最時尚。

孫娜恩日前因為有行程問題，並無參與Apink的10周年回歸活動，引起網友的討論。但仍不損她的人氣，受到PUMA的邀請，拍攝了全新EXHALE高端瑜珈服形象美照，小露纖腰，讓粉絲大飽眼福，並回應說「我戀愛了」。PUMA這系列瑜珈服，以高彈力延展的機能性面料透過鏤空及高腰輪廓剪裁設計為特色，因此當孫娜恩穿上時也是曲線畢露，展現出她絲毫沒贅肉的好身材。

超模Cara Delevingne詮釋EXHAL短版短袖T恤1,780元、緊身褲2,680元。圖／PUMA提供
超模Cara Delevingne詮釋EXHAL短版短袖T恤1,780元、緊身褲2,680元。圖／PUMA提供

而值得一提的是EXHALE 高端瑜珈服飾系列，是由超模Cara Delevingne擔任設計總監，並與PUMA產品研發團隊共同打造。這季以清新淡雅的藕紫色為主調，推出採用舒適高質感混棉面料打造的低衝擊運動內衣，搭配可調式肩帶強調高彈力延展和親膚包覆性。而超模Cara Delevingne也不免俗的親自詮釋，包括浪漫風格的短袖T恤，以短版貼身剪裁使用混色面料打造而成，袖口拼接上輕薄紗質披袖跟隨動作轉換飄逸，挖背巧思取材自芭蕾風格，讓每個動作都像自帶仙氣一般。

孫娜恩詮釋PUMA EXHALE高端瑜珈服。圖／摘自instagram
孫娜恩詮釋PUMA EXHALE高端瑜珈服。圖／摘自instagram

PUMA EXHAL低衝擊運動內衣1,480元。圖／PUMA提供
PUMA EXHAL低衝擊運動內衣1,480元。圖／PUMA提供

孫娜恩詮釋PUMA EXHALE高端瑜珈服。圖／摘自instagram
孫娜恩詮釋PUMA EXHALE高端瑜珈服。圖／摘自instagram

瑜珈 高端

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