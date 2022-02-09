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Uber Eats熱門咖啡店買1送1 優饗會員再享7.5折 情人花束首開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats限時推出精選咖啡買1送1優惠活動，優饗方案和雙享方案會員輸入優惠序號還可再享整筆訂單7.5折優惠。圖／Uber Eats提供
Uber Eats限時推出精選咖啡買1送1優惠活動，優饗方案和雙享方案會員輸入優惠序號還可再享整筆訂單7.5折優惠。圖／Uber Eats提供

年後開工後座力超強，許多上班族應該都需要靠很多咖啡因撐住眼皮。Uber Eats觀察平台上各式咖啡飲品越來越熱門，且各個時段各有偏好口味，宣布推出精選咖啡買1送1優惠活動，即日起至2月22日期間，於平台訂購路易莎、伯朗咖啡館、怡客咖啡、丹堤、COFFEE LAW、FOMO COFFEE、台中Lokal Coffee等餐廳合作夥伴的指定品項即享優惠，優饗方案和雙享方案會員輸入優惠序號還可再享整筆訂單7.5折優惠，免出門排隊即可一鍵下訂。

此外，為迎接下週情人節及元宵節到來，24小時線上超市Uber Eats「優市」將於2月11日至2月17日打造期間限定情人節及元宵節專區，不僅於2月11日當日首度開賣限量300組單支鮮玫瑰及乾燥花束，更嚴選21款熱門巧克力、8款蛋糕、6道情人節食譜及食材、8款元宵湯圓供消費者選購，並於2月11日至2月15日推出7.5折快閃優惠活動，單筆消費滿250元，輸入優惠序號「心中只有你」，可享1次7.5折優惠（單筆最高折抵120元）；首次於Uber Eats優市訂購商品的消費者，單筆消費滿200元，輸入優惠序號「來點甜蜜蜜」，可享1次7折優惠（單筆最高折抵150元），不管幾點覺得嘴饞，都能隨點即送。

Uber Eats優市將於2月11日至2月15日推出快閃優惠活動，單筆消費滿額輸入指定優惠序號，即可享1次7.5折優惠，元宵節輕鬆吃甜甜。圖／Uber Eats提供
Uber Eats優市將於2月11日至2月15日推出快閃優惠活動，單筆消費滿額輸入指定優惠序號，即可享1次7.5折優惠，元宵節輕鬆吃甜甜。圖／Uber Eats提供
Uber Eats優市將於2月11日當日首度開賣限量300組單支鮮玫瑰及乾燥花束，更精選GODIVA、Hershey's、明治、金沙等21款熱門巧克力。圖／Uber Eats提供
Uber Eats優市將於2月11日當日首度開賣限量300組單支鮮玫瑰及乾燥花束，更精選GODIVA、Hershey's、明治、金沙等21款熱門巧克力。圖／Uber Eats提供
根據Uber Eats統計平台消費者最愛的咖啡飲品前5大熱門排行榜，由路易莎咖啡拿鐵拿下冠軍寶座。圖／Uber Eats提供
根據Uber Eats統計平台消費者最愛的咖啡飲品前5大熱門排行榜，由路易莎咖啡拿鐵拿下冠軍寶座。圖／Uber Eats提供

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