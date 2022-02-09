健身教練：台灣健美選手走上國際沒有僥倖

30歲台灣女子林沛芬接觸健身2年，上月到加拿大多倫多舉辦的國際健美總會IFBB比賽比基尼項目中拿金牌，並獲得職業卡，取得健美奧賽的入場券；像她這樣對健身有興趣的人在台灣也不少，但健身教練黃柏豪坦言，在台灣練健身很少能名利雙收，主要還是因巿場規模，加上非奧運項目，別說國家支持，健美選手也缺乏企業贊助。

林沛芬從小就有在舞台上展現自我的慾望，從舞者到健美選手，她在反覆的苦練中獲得最大的樂趣，就是站上舞台的那一刻告訴自己「這是我的舞台，聚光燈在我身上，評審（觀眾)只能看我！」她很享受這樣的過程，目標設定清楚後，自己找教練、自籌20多萬旅費參賽，即使台灣健身前景不看好，也不以為意。

國人對台灣健美界的印象，代表人物大概就是「館長」陳之漢，至於全球知名的健美先生，老一輩的人可能還記有7屆「奧林匹亞先生」頭銜的好萊塢巨星阿諾史瓦辛格。在健身界十幾年的黃柏豪說，台灣其實有著很好的健身環境，健身房距家近、費用低廉，國人十幾年前健美風氣一度很盛行，但漸漸不如鄰近的日韓，這幾年也被大陸超車。

黃柏豪說，練健身其實沒有年齡限制，五十多歲仍在健美舞台上奪冠的人也所在多有，IFBB Pro 是全球最大跟最流行的國際健美職業聯盟，要登上有健美界的奧賽之稱的奧林匹亞先生/小姐的比賽舞台，必須取得IFBB職業卡，目前台灣男女選手加起來大概有9位，台灣2018到2019年產生兩位，其他都是早期台灣尚未引進賽事在國外取得，日本1年約十多位、韓國3、40位， 中國更不用說。

他說，每個國家對體育項目重視度不同，塑造出來的經濟規模也不同，在台灣的健身界，要靠賺獎金生活是挺不容易的，大部分都只獲得成績和榮耀，再到國外發展，必須要自己很努力，但大陸這短短3、4年間發展迅速，獎金多、賽事多，幾乎1、2個月就有比賽，獎金3到5萬人民幣不等，有奪得國際舞台目光的強盛企圖心，聽說也有少數台灣人到大陸居住兼比賽賺獎金。 身高166.5公分、體重53公斤的台灣女子林沛芬，去年12月3日在加拿大多倫多參加國際健美總會IFBB舉辦的比賽中得冠，並獲得健美選手夢寐以求的職業卡。圖/林沛芬提供