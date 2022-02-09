紅外線與直火烤桶混用 矛頭單一穀物威士忌正式抵台

矛頭（Spearhead）蘇格蘭單一穀物威士忌，是羅曼德湖集團探索蘇格蘭威士忌的創新之舉。透過長時間發酵與連續式蒸餾，搭配獨到用桶工藝，造就矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌甘甜清爽的口感，酒精濃度43％，容量700毫升，建議售價720元。

在羅曼德湖蒸餾廠生產的矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌，採用100%大麥為原料，進行長達92小時的長時間發酵，之後在考菲蒸餾器中進行蒸餾。純銅打造的考菲蒸餾器，經過連續蒸餾，能夠在不影響品質的情況下，蒸餾出更清爽的新酒，這在單一穀物威士忌領域是創新、且獨一無二的。

矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌先在波本桶陳放，在紅外線烤桶和直火烘烤的全新美國橡木桶過桶熟陳。

紅外線烤桶是羅曼德湖集團的創新技術，酒廠與美國肯塔基州的一間製桶廠合作，特別為酒廠的紅外線烘烤木桶訂製烘烤程度，這個特殊的烘烤程度，可以將橡木桶的香氣極大化，使酒體甜美滑順，而不會帶有傳統烘烤橡木桶的辛辣。

將紅外線烘烤與直火烘烤橡木桶的原酒調製在一起後，能夠得到更柔順、風味繁複的威士忌。矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌因此更加甘甜清爽，可以與蘇打水、薑汁汽水和可樂完美搭配，適用於調酒混飲或與精釀啤酒一起飲用，風味更佳。