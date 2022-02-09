快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅外線與直火烤桶混用 矛頭單一穀物威士忌正式抵台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌甘甜清爽，可以與蘇打水、薑汁汽水和可樂完美搭配。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌甘甜清爽，可以與蘇打水、薑汁汽水和可樂完美搭配。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

矛頭（Spearhead）蘇格蘭單一穀物威士忌，是羅曼德湖集團探索蘇格蘭威士忌的創新之舉。透過長時間發酵與連續式蒸餾，搭配獨到用桶工藝，造就矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌甘甜清爽的口感，酒精濃度43％，容量700毫升，建議售價720元。

在羅曼德湖蒸餾廠生產的矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌，採用100%大麥為原料，進行長達92小時的長時間發酵，之後在考菲蒸餾器中進行蒸餾。純銅打造的考菲蒸餾器，經過連續蒸餾，能夠在不影響品質的情況下，蒸餾出更清爽的新酒，這在單一穀物威士忌領域是創新、且獨一無二的。

矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌先在波本桶陳放，在紅外線烤桶和直火烘烤的全新美國橡木桶過桶熟陳。

紅外線烤桶是羅曼德湖集團的創新技術，酒廠與美國肯塔基州的一間製桶廠合作，特別為酒廠的紅外線烘烤木桶訂製烘烤程度，這個特殊的烘烤程度，可以將橡木桶的香氣極大化，使酒體甜美滑順，而不會帶有傳統烘烤橡木桶的辛辣。

將紅外線烘烤與直火烘烤橡木桶的原酒調製在一起後，能夠得到更柔順、風味繁複的威士忌。矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌因此更加甘甜清爽，可以與蘇打水、薑汁汽水和可樂完美搭配，適用於調酒混飲或與精釀啤酒一起飲用，風味更佳。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌，酒精濃度43％，容量700毫升，建議售價720元。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
矛頭蘇格蘭單一穀物威士忌，酒精濃度43％，容量700毫升，建議售價720元。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 美國

延伸閱讀

這桶包起來！金車噶瑪蘭威士忌酒廠開放客製化選桶

正缺大冰球製冰器？購買2瓶指定品項百樂門威士忌就送

倒數7天！格蘭帝攜手6大專業威吧 推出專屬創意特調

冬天該喝什麼威士忌？ 選這兩款最暖心！

相關新聞

凱莉和FENDI攜手設計 《慾望都市》續集包款將限量發售

在許多電影、影集中都可以看到劇組精心搭配的時尚服飾與配件等，尤其是主打人物風格強烈的影視作品，更是能讓觀眾邊隨著劇情帶入...

蘇格蘭少數「一條龍」作業酒廠 羅曼德湖全系列換新裝

羅曼德湖酒廠全面改換新包裝，將酒廠名稱羅曼德湖（Loch Lomond）做為主標放置在中間，系列名稱邑極摩（Inchmu...

擁有當紅長方形外觀 孫藝珍、林心如都愛Valentino新包

紅了幾季的腋下包潮流還未消退，今年再度延續之餘，更結合了另外一大趨勢，就是「長方形包身」。Valentino可以說是引領...

粉紅風暴來襲！家樂福同步推出草莓季、櫻花季百款優惠

粉紅風暴來襲！家樂福2月份同步推出草莓季「草莓時光」與櫻花祭「櫻式浪漫」主題檔期，即日起至2月22日活動期間，推出超過1...

吃烤鴨、送石斑菲力！六福萬怡慶開工大方送

春節連假後，上班族更需要吃好料補充元氣。台北六福萬怡酒店推出「粵亮迎春海天雙饗」活動，即日起至3月31日，平日點選「靓皮...

單周賣破5千顆！台北國賓「炸元宵」限量開賣

元宵節俗稱「小過年」，吃完熱呼呼、圓滾滾的元宵之後，代表圓圓滿滿的新年正式開始。除了提燈籠、猜燈謎，元宵節最應景美食當屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。