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台中又有新旅店3月開幕 雙人房優惠價2200元起

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
遠雄集團旗下的《OLAH悅樂旅店》將於今年3月插旗台中，雙人只要2200元起。圖／Klook提供
遠雄集團旗下的《OLAH悅樂旅店》將於今年3月插旗台中，雙人只要2200元起。圖／Klook提供

遠雄集團旗下的《OLAH悅樂旅店》將於今年3月插旗台中，兼具台中舊城街區的歷史特色和新潮設計，鎖定追求獨特住宿體驗的年輕世代；Klook也獨家搶先開賣《OLAH悅樂旅店》台中館，即日起開放預訂，雙人只要2200元起。

遠雄集團旗下全新飯店品牌「悅樂旅店OLAH Poshtel」，繼2020年於花蓮開幕首間《OLAH悅樂旅店》後，今年再鎖定有濃厚歷史文化的台中舊城區，位置緊鄰台中火車站，旅店設計融合台中舊

城區獨具風格的街區文化和歷史建築，借鏡1920年代Art Deco元素，大量運用幾何線條、放射性圖案，以及彩繪玻璃，打造出具有復古華麗風格。

《OLAH悅樂旅店》台中館全館共有41間客房，提供包括一般飯店房型與背包客鋪位，並規畫自動入住設備、共享廚房、工作區與閱讀區以及自助洗衣房等。

Klook表示，《OLAH悅樂旅店》台中館將於3月23日正式開幕，即日起限時6天獨家搶先開賣，現在下訂就能選擇3月23日起指定房型，其中雙人入住的兩小床陽光客房或是一大床的活力客房，原價6,000元，平日含早餐限時優惠只要2,200元；原價8000元的精彩與歡樂四人房房型，平日含早餐只要3600元；6月底前入住還贈送下午茶或OLAH悅樂旅店特調雞尾酒。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

早餐 歷史建築

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