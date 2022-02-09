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桃園XPark過年人流掉5成 推企鵝甜甜圈慶幼雛半歲生日
桃園中壢區的XPark水族館2020年8月開幕後蔚為風潮，館內展示各式的魚類、水母及企鵝，讓民眾感受海洋世界的新奇，其中國王企鵝寶寶「小金牌」於2月1日時滿半歲，過年期間吸引許多民眾前往一同慶賀，也推出國王企鵝甜甜圈及國王企鵝寶寶多拿滋，外型小巧可愛讓民眾多一種甜食選擇，之後也會持續販售，錯過過年檔期的民眾也別擔心。
去年8月1日破殼而出的國王企鵝寶寶小金牌，今年2月1日滿半歲生日，目前小金牌還處於幼雛的階段，外觀上像是穿了一件咖啡色大衣，在這個時期間還不能下水，所以可以觀察到小金牌身旁總是會出現爸媽守護的身影，而這樣的樣貌是只有國王企鵝幼鳥限定的狀態，等到即將滿1歲之際，身上咖啡色的羽毛會逐漸褪去，經過第一次的換毛後長成如同爸媽般黑白毛色的成鳥樣貌。
為了留下企鵝寶寶這樣一生僅一次的成長紀錄，2月1日起在Xcafe推出有著成鳥外型，以黑白黃三色的國王企鵝甜甜圈，及幼雛鳥外型，以咖啡色外皮搭配濃厚的卡士達內餡的國王企鵝寶寶多拿滋，吸引大小朋友一同品嚐。
因疫情影響，水族館的營業時間調整至2月28日調整為上午10時至下午6時，不過XPark表示，春節期間受本土案例影響， Xpark與2021年相比春節期間人流減少近5成，期間配合桃市府強化人流控管及防疫對策，也為避免造成人流群聚而取消宣傳活動，改以在臉書上公開小金牌半歲生日的訊息與所有的顧客分享喜悅。
此次來館的顧客則可進一步體驗新推出的甜蜜蜜企鵝親子甜甜圈，之後也會持續販售供民眾品嘗，民眾也可把握小金牌換毛錢的可愛模樣。
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