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壽山動物園與影城推動保 看電影兼聽「咪咪」的故事

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「咪咪」與「阿宏」是高雄壽山動物園內一對可愛的紅毛猩猩。圖／高市觀光局提供
「咪咪」與「阿宏」是高雄壽山動物園內一對可愛的紅毛猩猩。圖／高市觀光局提供

高雄壽山動物園的紅毛猩猩「咪咪」，可說是動物園的最佳代言人之一，平日會模仿人類擦玻璃，在插畫家玉子筆下活潑可愛，還有許多不為人知的小故事可對外界分享。壽山動物園指出，動物園首度跨域與電影院合作推廣動物保育觀念，本月12日起在in89影城推出說故事活動，大小朋友將可聆聽並了解紅毛猩猩咪咪等保育類動物的真實故事，希望藉此來喚起對於生態環境及動物保育的重視。

《壽山好夥伴-走進動物的生命故事》是插畫家玉子與動物園合作出版的繪本，以繪圖和漫畫形式呈現人與動物間互動，透過說故事志工們生動解說，可拉近小朋友與紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊等保育類動物距離。

動物園整建期間，園方持續以「行動動物園」方式推動保育觀念，本月起首度與in89影城合作，每月固定在全國各店點的boomboom親子影廳舉辦「親子活動限定場」中說故事給小朋友聽。

2月12日首場活動在in89駁二電影院，時間為下午3點電影《歡樂好聲音2》場映前；2月13日在大立in89豪華影城的下午3點，電影《歡樂好聲音2》場映後進行。想參加活動的人可上in89官網 https://www.in89cinemax.com 訂票。

插畫家「玉子」以溫馨筆觸述說壽山動物園紅毛猩猩的故事。圖／高市觀光局提供
插畫家「玉子」以溫馨筆觸述說壽山動物園紅毛猩猩的故事。圖／高市觀光局提供
志工分享動物園紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊等保育類動物的小故事。圖／高市觀光局提供
志工分享動物園紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊等保育類動物的小故事。圖／高市觀光局提供

壽山動物園 電影 親子

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