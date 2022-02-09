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壽山動物園與影城推動保 看電影兼聽「咪咪」的故事
高雄壽山動物園的紅毛猩猩「咪咪」，可說是動物園的最佳代言人之一，平日會模仿人類擦玻璃，在插畫家玉子筆下活潑可愛，還有許多不為人知的小故事可對外界分享。壽山動物園指出，動物園首度跨域與電影院合作推廣動物保育觀念，本月12日起在in89影城推出說故事活動，大小朋友將可聆聽並了解紅毛猩猩咪咪等保育類動物的真實故事，希望藉此來喚起對於生態環境及動物保育的重視。
《壽山好夥伴-走進動物的生命故事》是插畫家玉子與動物園合作出版的繪本，以繪圖和漫畫形式呈現人與動物間互動，透過說故事志工們生動解說，可拉近小朋友與紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊等保育類動物距離。
動物園整建期間，園方持續以「行動動物園」方式推動保育觀念，本月起首度與in89影城合作，每月固定在全國各店點的boomboom親子影廳舉辦「親子活動限定場」中說故事給小朋友聽。
2月12日首場活動在in89駁二電影院，時間為下午3點電影《歡樂好聲音2》場映前；2月13日在大立in89豪華影城的下午3點，電影《歡樂好聲音2》場映後進行。想參加活動的人可上in89官網 https://www.in89cinemax.com 訂票。
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