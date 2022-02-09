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雞蛋何時才供應穩定？ 陳吉仲曝是這個時間點

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲說，盡快在3月中下旬之後穩定所有的雞蛋供應。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲說，盡快在3月中下旬之後穩定所有的雞蛋供應。記者彭宣雅／攝影

北部地區缺蛋孔急，農委會主委陳吉仲今天表示，一天有100萬至150萬的缺口，經過調度調適，希望3月底之後可以穩定雞蛋供應。

陳吉仲今天表示，現在每天雞蛋的生產量跟需求量的確有缺口，缺口每天約150萬至200萬顆，這兩日都有找相關的產業、團體、食品加工業者、通路商、農民生產團體來討論如何因應，最具體的就是從昨天開始，雞蛋10%到15%做加工，優先從食品加工來調度到傳統市場或超市，食品加工業者共體時艱，提供雞蛋調度。

他說，這樣的調度再加上過年休市，包括6萬到8萬的庫存，也可以在這一段期間拿出來調度，所以會持續到2月底，2月底之後陸續會有包括澳洲、日本、美國的進口雞蛋進來來補足這一個缺口，前天已經有獎勵蛋農每台斤3塊，因為溫差、禽流感造成農民生產成本提高，會再思考用更好的方式，讓農民生產可以加大力道，盡快在3月中下旬之後穩定所有的雞蛋供應。

根據蛋雞產業團體的統計，現在台灣各區的雞蛋買氣旺，蛋是產量都嚴重不足。圖／農民提供
根據蛋雞產業團體的統計，現在台灣各區的雞蛋買氣旺，蛋是產量都嚴重不足。圖／農民提供

雞蛋 農民 陳吉仲

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