雞蛋何時才供應穩定？ 陳吉仲曝是這個時間點

北部地區缺蛋孔急，農委會主委陳吉仲今天表示，一天有100萬至150萬的缺口，經過調度調適，希望3月底之後可以穩定雞蛋供應。

陳吉仲今天表示，現在每天雞蛋的生產量跟需求量的確有缺口，缺口每天約150萬至200萬顆，這兩日都有找相關的產業、團體、食品加工業者、通路商、農民生產團體來討論如何因應，最具體的就是從昨天開始，雞蛋10%到15%做加工，優先從食品加工來調度到傳統市場或超市，食品加工業者共體時艱，提供雞蛋調度。