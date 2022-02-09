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高一男食量大、愛吃速食又缺少運動 脂肪肝找上身！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳德慶說明，林姓男學生罹「非酒精性脂肪肝炎」。圖／亞大醫院提供
醫師陳德慶說明，林姓男學生罹「非酒精性脂肪肝炎」。圖／亞大醫院提供

林姓高一男學生每餐得吃一碗公(約3碗白飯)才有飽足感，家長原以為是發育期不以為意，新生入學體檢發現是「非酒精脂肪肝炎」，原本忌口的他因春節美食當前難以克制，還是吃到一碗公飯量，再加上運動量減少，回診時體重不降反增，體重破百，醫師只得訂定鏟肉計畫，預防男學生步上肝病三部曲的悲劇。

亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳德慶說，非酒精性脂肪肝雖然是慢性疾病，但患者一般難以察覺身體異樣，但只要肝發炎持續下去，會步上肝炎、肝硬化、肝癌的肝病三部曲命運，尤其日前瑞典大型研究新發現，患有非酒精性脂肪肝的年輕人20年後的死亡風險比一般人高出7倍以上，不可不慎。

陳德慶說明，男學生身高約170公分，體重94公斤，BMI指數達32.5，平時不僅食量大，且喜歡吃速食，外型雖圓滾可愛，但上體育課跑步氣喘吁吁，漸漸對室外活動提不起勁，情緒也受到影響，讓家人十分擔心。

林姓男學生在去年新生入學體檢，發現肝指數GPT竟高達95（正常值40），家長帶到門診追蹤，確診為「非酒精性脂肪肝炎」，醫師建議，男學生控制食量並減少食用高糖、高熱量、油炸食物，並養成運動習慣。

男學生在春節後回診，赫然發現體重不減反增。醫師細問下得知，男學生剛開始有配合忌口、運動，後因過年期間美食當前就「破功」了，讓醫師也只能苦勸「那就從今天開始努力吧！」

陳德慶說明，非酒精性脂肪肝為攝入過多的熱量，導致脂肪堆積在肝細胞內引起發炎反應，進而破壞肝細胞導致肝指數升高。有效控制體重與規律運動可改善脂肪肝炎，甚至讓脂肪肝完全消失；若肥胖者頸、腋下或鼠膝部變黑、粗糙或增厚，可能與胰島素抗性有關，若置之不理，未來恐演變成第2型糖尿病，終生得與病魔對抗。

醫師陳德慶說明，林姓男學生罹「非酒精性脂肪肝炎」，春節後回診，體重不降反增。圖／亞大醫院提供
醫師陳德慶說明，林姓男學生罹「非酒精性脂肪肝炎」，春節後回診，體重不降反增。圖／亞大醫院提供

脂肪 酒精 醫師

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