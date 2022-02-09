開工新氣象！萬寶龍「森林綠」包款 打造職場風格力

如何定義職場上的「專業」？從專業技能、人際溝通、協調整合，甚至是形象風格都是關於「專業」的不同面向。萬寶龍（Montblanc）將旗下4810 Westside系列正式定名為「4810大師傑作」系列，以柔軟的高品質皮革、經典的白色六芒星標誌、多樣化的實用機能，全面升級職場「風格力」。

採用光滑柔軟且帶有印花皮革製成的大型公事包（129188）與纖薄公文包（129190），適合於金融、管理階層，古典而帶有正式感，並具備手提、斜背或肩背的多重使用方式，前者更帶有古典醫生包的印象，而後者則適合常前往客戶端拜訪的業務性質，兩者依尺寸不同，訂價自36,700元至44,100元不等。

已經買了新包，單純想在小型皮件、飾品作變化？同系列的迷你記者包（129603）同樣可有手提、肩背、斜背的三種方式，攜帶輕巧，或是筆套夾（129259）可收納兩只書寫工具，在簽約、結盟時刻，格外具備專業儀式感。值得一提的是：包含皮夾、名片夾、卡夾、筆袋等小型皮件並採用碳中和印花皮革與ECONYL®襯裡製成，可回收再利用，符合當前世界的永續風潮。