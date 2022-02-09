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鷄塊、冰炫風買1送1！麥當勞「虎年優惠券」 現省2920元

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
包括經典美式咖啡等多款餐點，可享「加1元多1件」。圖／麥當勞提供
包括經典美式咖啡等多款餐點，可享「加1元多1件」。圖／麥當勞提供

物價高升的年代，更要把握機會省荷包！「麥當勞」自即日起推出「虎年開春優惠券」，內含「加1元多1件」、「超爽大餐100起」等7大優惠方案，其中包括4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡等品項，均可享加1元多1件的折扣，最高優惠現省2,920元。

「虎年開春優惠券」適用時間自即日起至3月22日為止，連續42天均可使用。共計有「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」、「早餐加1元多1件」、「早餐加5元享38元冷／熱飲」、「有氧雙人早餐」等6大方案，還有數位限定的「雙人暖心200元起」。

其中「加1元多1件」方案中，包括4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、大飲、經典美式咖啡、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶等6種品項，均可享加1元多1件，最高現省64元；至於「超爽大餐100元起」方案中，共有6種組合套餐，其中「麥香魚＋4塊麥克鷄塊＋小薯＋小飲」，原價166元，特價100元；「大麥克＋4塊麥克鷄塊＋蘋果派＋勁辣香雞翅＋小飲」，原價241元，特價159元。

除此之外，「雙人共享200元起」方案中，提供了12種雙人套餐優惠，原價295元至384元，優惠價200元起。針對早餐部份所提供的「早餐加1元多1件」方案中，4塊麥克鷄塊、經典那堤、OREO冰炫風、經典美式咖啡等6種品項，均可享加1元多1件，另外還有6款早餐品項，可適用「早餐加5元享38元冷／熱飲」優惠，並有6組「有氧雙人早餐」優惠，原價236～266元，優惠價140元起。

數位限定的「雙人暖心200元起」方案中，共有6款優惠套餐，其中「雙層牛肉吉事寶＋麥香鷄＋4塊麥克鷄塊＋2杯玉米湯＋2杯中飲」，原價315元，特價200元，其他方案原價329～400元，優惠價200元起。

透過優惠券，4塊麥克鷄塊可享「加1元多1件」。圖／麥當勞提供
透過優惠券，4塊麥克鷄塊可享「加1元多1件」。圖／麥當勞提供
虎年開春優惠券提供有「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」等餐點優惠。圖／麥當勞提供
虎年開春優惠券提供有「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」等餐點優惠。圖／麥當勞提供
「麥當勞」自即日起推出「虎年開春優惠券」，合計可現省2,920元。圖／麥當勞提供
「麥當勞」自即日起推出「虎年開春優惠券」，合計可現省2,920元。圖／麥當勞提供
6組「有氧雙人早餐」優惠，原價236～266元，優惠價140元起。圖／麥當勞提供
6組「有氧雙人早餐」優惠，原價236～266元，優惠價140元起。圖／麥當勞提供
「麥當勞」自即日起推出「虎年開春優惠券」，合計可現省2,920元。圖／麥當勞提供
「麥當勞」自即日起推出「虎年開春優惠券」，合計可現省2,920元。圖／麥當勞提供

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