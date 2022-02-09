影／天公生台南首廟天壇人擠人 祝壽活動寸步難行

今天是玉皇大帝聖誕，也是俗稱的天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨晚湧入拜天公人潮，從供擺放金紙的案桌到廟前廣場後方地上堆疊的金紙如山，整個廟內、廟外空間擠得水洩不通，寸步難移，民眾在人擠人中高舉著香炷，祈求平安，希望疫情早日結束。

台南市長黃偉哲昨晚11點也到首廟天壇參加祝壽活動，向玉皇大帝跪拜、上香，祈祝國泰民安、風調雨順，早日脫離疫情。來此上香民眾在晚上10點多就擠滿廟內、廟外，到了祝壽活動開始，人潮更多，已是在人擠人中行進，為了怕香炷觸到旁人，大家都把香舉得高高的。

由於拜天公的人多，廟前供放置金紙的桌子已不夠放，大家只能把金紙往上堆疊，也形成天公生才看得到的景象。拜完後取走附在金紙上的餅乾帶回家吃平安，並把金紙交給工作人員裝袋打包，也使得案桌後方一袋袋的金紙堆疊如山。