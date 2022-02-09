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影／天公生台南首廟天壇人擠人 祝壽活動寸步難行

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨晚湧入上香人潮。記者鄭惠仁／攝影
今天天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨晚湧入上香人潮。記者鄭惠仁／攝影

今天是玉皇大帝聖誕，也是俗稱的天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨晚湧入拜天公人潮，從供擺放金紙的案桌到廟前廣場後方地上堆疊的金紙如山，整個廟內、廟外空間擠得水洩不通，寸步難移，民眾在人擠人中高舉著香炷，祈求平安，希望疫情早日結束。

台南市長黃偉哲昨晚11點也到首廟天壇參加祝壽活動，向玉皇大帝跪拜、上香，祈祝國泰民安、風調雨順，早日脫離疫情。來此上香民眾在晚上10點多就擠滿廟內、廟外，到了祝壽活動開始，人潮更多，已是在人擠人中行進，為了怕香炷觸到旁人，大家都把香舉得高高的。

由於拜天公的人多，廟前供放置金紙的桌子已不夠放，大家只能把金紙往上堆疊，也形成天公生才看得到的景象。拜完後取走附在金紙上的餅乾帶回家吃平安，並把金紙交給工作人員裝袋打包，也使得案桌後方一袋袋的金紙堆疊如山。

來拜天公的陳姓民眾表示，每年天公生前一天晚上會來天壇拜拜，由於新冠肺炎疫情已持續2年，除來求平安，也希望疫情能早日解除。昨晚也有家長帶著小孩來參拜，不過，人擠人中，也有小孩子被擠得哭找媽媽。

今天天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨晚湧入人潮，金紙已堆疊如山。記者鄭惠仁／攝影
今天天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨晚湧入人潮，金紙已堆疊如山。記者鄭惠仁／攝影
今天天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨晚湧入上香人潮。記者鄭惠仁／攝影
今天天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨晚湧入上香人潮。記者鄭惠仁／攝影
今天天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨深夜舉辦祝壽活動，市長黃偉哲參與祭祀。記者鄭惠仁／攝影
今天天公生，台南市中西區台灣首廟天壇昨深夜舉辦祝壽活動，市長黃偉哲參與祭祀。記者鄭惠仁／攝影

疫情 台南 新冠肺炎

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