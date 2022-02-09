好市多「戶外遮陽亭」網稱夢幻價！三「大」商品都熱賣

文／姜雅馨

知名美式賣場好市多又有新商品在網路上引起話題了！網友近日在臉書社團曬出好市多「戶外遮陽亭」的照片，該遮陽亭售價62,999元，外型長488公分、寬366公分、高299公分，四面採光加上兩側裝有雙開拉門，防風防蚊效果也讓網友為之心動，「真希望我有個大花園，好想擁有它」、「首先要先有庭院...」、「如果我有地，我會想買」，「這比蓋玻璃屋便宜多了」，也有人幽默回應「颱風天要怎麼應對？」、「一直沒能力在台南市買房的我，彷彿看到了曙光」。

image source:翻攝Facebook／《Costco好市多商品經驗老實說》

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社團網友經驗分享好重要 大型商品銷量好

事實上，好市多經常推出大型戶外或露營商品，價格常常讓人嚇一跳，不過透過臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》網友分享，不難發現熱賣商品幾乎很快就售完。從《KEYPO大數據關鍵引擎》可以發現，近一個月「好市多」的熱門關鍵字，包含「商品」、「經驗」、「老實」、「臉書」、「社團」、「分享」、「討論」通通上榜，可見消費者需要靠著社團網友的經驗值來增加購買慾。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

除了「戶外遮陽亭」，好市多還有這兩款超大型商品，之前也引起不少討論度：

＃拖曳式露營車

號稱「露營拖車界勞斯萊斯」的AIRSTREAM也驚現賣場！有網友在臉書社團放上好市多2款「拖曳式露營車」，車內從沙發、餐桌到床鋪、電視都有，甚至連衛浴設備、烹調區域都一應俱全，車身鋁製材質也具備隔音隔熱效果。千位網友也紛紛留言評價「這是飯店了」、「中樂透可以考慮一下」、「台北市可能不適合，寸土寸金沒地方停車啊」，也有網友透露「兩輛露營車都已經售出，據說是同一人買的」。

image source:翻攝Facebook／《Costco好市多商品經驗老實說》

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＃開門式浴缸

去（2021）年10月有民眾分享在好市多賣場內看到新款「開門式浴缸」，除了擁有泡澡的功能，也能讓人同時享受按摩舒壓的效果，實體照片可見該設計類似汽車座位概念，浴缸座位設有10個水柱，幫助舒緩肌肉痠痛、放鬆身心，官網也提供左開、右開客製化選擇。網友看完後表示「很適合家裡有老人和中風病人，可以坐著洗澡」、「要進去關門才能裝水，等水裝到可泡會有點冷」、「有朋友家裡裝了，可是老人家說這樣放滿很浪費，結果晾在那裡」。

image source:翻攝Facebook／《Costco好市多商品經驗老實說》

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月10日至2022年02月07日。