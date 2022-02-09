台南三井下周試營運 百貨業備戰「蜜月期最少半年」

台南三井Outlet下周試營運、2月底開幕，雖然是以過季商品為主要賣點，與一般賣場不同，但台南市的百貨業者仍全力應戰，預估至少有半年到1年的「蜜月期」，對其他賣場業績或多或少有影響，也因為是台南第一家Outlet賣場，百貨業界也期待能將台南的百貨大餅做大，吸引外縣市的民眾到台南消費。

台南三井是三井在南部的第一個據點，之前在新竹、台中的設點業績都相當不錯，而南部目前除了高雄的義大世界及新光三越百貨經營、剛開幕的SKM Park兩處Outlet外，台南三井是第3處。

對於台南三井2月底開幕，台南各家百貨業都繃緊神經，業者分析，三井目前公布的服飾與餐飲品牌，雖然沒有特別強，但仍相當完整，而且剛開幕消費者一定會有嚐鮮的心態，加上場地大、一站購足的概念，周末假日一定能吸引不少家庭型與外縣市的客群，對市區的百貨業者會有一定的影響，像是位在東區的南紡購物中心也是走假日消費型態，與三井有重疊性，但一旦等待蜜月期過後，才是真正的硬仗。

業者也表示，南部消費客群過去對於Outlet較為陌生，在義大開幕後，一開始經營也很困難，但現在走出自己的路，也增加消費者對Outlet的信心，有三井的加入，應該會開發出新的客群。

南紡對此表示，三井以過季商品為主，南紡是當季，屬性不同，應該影響不大，會持續強化品牌，也期待新業者的加入，能把百貨的餅做大；遠百也表示，遠百位在火車站旁的市區，與郊區的三井客層不同；新光三越西門店也表示，一直都在鞏固老顧客，因應疫情也加強線上購物，走出自己的特色。