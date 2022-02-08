線上線下同步！全聯推「激省抗漲」專區 滿千再送千點

各類民生用品漲價風聲蠢蠢欲動，零售通路率先宣告與民眾一起齊心抗通膨，身為「全民超市」的全聯福利中心，特別集結線上購與線下門市，宣布自2月9日推出「激省抗漲」專區，保衛民眾荷包。

自2月9日起至2月17日止，線上線下同步推出「激省抗漲」專區，只要持福利卡購買衛生紙/面紙/廚紙/嬰褲/成褲等相關商品，不只享有全聯價優惠，單筆每滿1,000元再贈1,000福利點，等於100元現金價值、最高再享9折優惠。