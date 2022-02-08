線上線下同步！全聯推「激省抗漲」專區 滿千再送千點
各類民生用品漲價風聲蠢蠢欲動，零售通路率先宣告與民眾一起齊心抗通膨，身為「全民超市」的全聯福利中心，特別集結線上購與線下門市，宣布自2月9日推出「激省抗漲」專區，保衛民眾荷包。
自2月9日起至2月17日止，線上線下同步推出「激省抗漲」專區，只要持福利卡購買衛生紙/面紙/廚紙/嬰褲/成褲等相關商品，不只享有全聯價優惠，單筆每滿1,000元再贈1,000福利點，等於100元現金價值、最高再享9折優惠。
其中，「PXGo!全聯線上購」獨家再推出箱購加碼活動，2月9、10日限時2天，線上選購衛生紙/面紙/廚紙/嬰褲/成褲任2箱，享5%福利點回饋，還可與滿千送千點活動疊加享優惠；另外，2月11～17日消費滿1,314元，則可立即享9折優惠，同樣可與滿千送千點疊加，趁活動優惠整箱買最划算。
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